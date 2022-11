Le gouvernement augmente de 40 millions les moyens de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé ce lundi 14 novembre une augmentation de 100 millions d'euros des moyens pour les agences de l'eau afin notamment d'"améliorer la performance des réseaux d'irrigation".



"Je vous annonce aujourd’hui que nous augmenterons les moyens des agences de l'eau de 100 millions d'euros, dont 40 millions d’euros pour l'agence Rhône-Méditerranée-Corse", a précisé la cheffe du gouvernement à Marseille, devant la 4e convention annuelle des maires de la région Sud, consacrée cette année au climat. "Avec ces moyens supplémentaires, l'agence pourra notamment mettre en place des projets pour prévenir les sécheresses qui vont, malheureusement, se multiplier", a-t-elle souligné, rappelant que "le dérèglement climatique rend d’autant plus nécessaire notre travail commun pour préserver les ressources en eau".



"Je souhaite que nous nous engagions davantage pour améliorer la performance des réseaux d’irrigation et pour une plus grande réutilisation des eaux usées traitées", a affirmé Mme Borne.