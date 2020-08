C’est un véritable faisceau de trajectoires qui ont emporté l’auteur dans de multiples vies : de sa naissance en Corse, à travers la planète dans les contrées reculées de l’Afrique pendant son enfance puis sur les ailes de son T6 en opérations, ou aux commandes d’un Rafale , pendant une brillante carrière de pilote de chasse à la tête d’une institution formidable, L’Armée de l’Air, dont le nom à lui seul évoque déjà une véritable épopée qu’il s’attachera toujours à faire briller ; puis ensuite au service de l’état dans le domaine des transports et de l’aéronautique , ou du conseil en développement des petits ou grands marchés dans lesquels se battent nos entreprises dont il tente d’assurer la promotion.





Comment ne pas avoir eu envie de raconter son histoire pour venir nourrir une réflexion apaisée sur le rôle d’un témoin d’une époque troublée, au plus près des rouages économiques, industriels, politiques ou familiaux , sur les grands thèmes de la société ?

Ce récit, suivi d’un codicille composé de 6 nouvelles écrites pendant le confinement dû au Covid 19, invitera le lecteur à partager un parcours exceptionnel fait de passion, et de curiosité invitant à l’évasion et à la réflexion



Le général Vincent Lanata signe « Trajectoires » à la librairie des Palmiers, à Ajaccio, samedi 22 août, de 10 à 12h30.



Breveté pilote de chasse en 1957, ingénieur de l’aéronautique, il deviendra Général d’armée aérienne à la tête de l’Armée de l’air en 1991 puis, après un séjour dans l’industrie, Conseiller auprès du ministre des Transports en 1995 ; il fondera ensuite une société de conseil qu’il dirige encore actuellement.