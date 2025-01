Le général Gonzague-Arnaud Prouvost, nouveau patron des gendarmes corses

Le général de brigade Gonzague-Arnaud Prouvost a pris, ce 6 janvier 2025, la tête de la région de gendarmerie de Corse et du groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud. Il succède au général Jean-Luc Villeminey, nommé par décret présidentiel le 3 janvier 2025 commandant de la région de gendarmerie de Bretagne. Ce dernier est également élevé au rang de général de corps d’armée.



Ancien sous-directeur du personnel officier à la direction générale de la gendarmerie nationale, un poste qu’il occupait depuis 2020, le général Prouvost avait auparavant commandé le groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire entre 2017 et 2020. À la tête de la gendarmerie de Corse, il prend en charge près de 1 000 gendarmes départementaux, avec pour priorité de renforcer la présence des forces de l’ordre sur le terrain et de poursuivre la lutte contre la criminalité organisée, un enjeu majeur pour l'île.



Dans un communiqué, Jérôme Filippini, préfet de Corse, a exprimé ses vœux de bienvenue au général Prouvost. Il a également salué l’action du général Villeminey, soulignant "son investissement pour la sécurité de l’île et sa contribution à des résultats judiciaires significatifs dans la lutte contre la criminalité organisée en Corse."