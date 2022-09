Le festival de musique Notte Sacre revient à Ajaccio

Cette année, ces grands concerts nocturnes changent d’écrin : les artistes se produiront à la cathédrale Santa Maria Assunta, et non plus au Casone. Un cadre davantage en phase avec l’esprit du festival. « C’est un choix. Nous voulions une densité beaucoup plus forte, avec un échange intimiste entre le public et les artistes, et cela n’est possible qu’avec une jauge restreinte, et dans un lieu sacré », explique Sabine Rognoni.



Outre les grands concerts du soir, le festival propose, durant les trois jours, des rendez-vous musicaux en fin de matinée et début de soirée à la Cathédrale d’Ajaccio, au Palais Fesch, en l’église Saint-Érasme et à l’oratoire Saint-Jean-Baptiste. Au programme : « L’ultima canzone », Jean-Jacques Ottaviani & le Quatuor Isula sur des mélodies de Tosti, la Chorale amateur Coup de choeur, le duo Salamandre, le Duetto Padre e figlio et le groupe de polyphonie féminin I Maistrelli.