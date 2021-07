Le festival Opus Corsica démarre sa tournée le 16 juillet. A ne pas manquer

« Opus Corsica est une association loi 1901, à but non lucratif, qui œuvre pour le bien commun de la Corse en utilisant le vecteur culturel » explique Xavier Torre.

« Avec la volonté d’unir patrimoine et culture, Opus Corsica défend la musique classique, organise des concerts, des évènements et fait vivre le patrimoine corse toute l’année, sous la direction artistique de la concertiste Laura Sibella ».



Opus Corsica occupe la scène depuis 2020 grâce à une équipe de passionnés avec pour objectif d'œuvrer au rayonnement de la Corse. «Notre association comprend des bénévoles, des artistes, des spécialistes des différents domaines d’expertise du monde du spectacle et de la culture, des contributeurs, des partenaires privés et public pour faire vivre la musique et le patrimoine tout au long de l’année » précise X.Torre.



Les missions d’Opus Corsica

Opus Corsica organise des concerts, des résidences d'artistes, des masterclass, des productions originales dans toute la Corse, de Bonifacio au Cap Corse, d'Ajaccio à Aleria, de Bastia à Corte en passant par la Balagne.

Opus Corsica co-produit aussi des captations audiovisuelles pour une diffusion sur les médias traditionnels et produit notamment la série des «Concerts Imaginaires» sur la chaîne Youtube dédiée.

Opus Corsica accompagne les musiciens dans leur démarche artistique, soutien les artistes corses, les jeunes talents, accueille les artistes internationaux.

Opus Corsica organise des productions originales, des résidences d'artistes, des

masterclass et des concerts dans des lieux magiques qui témoignent de la richesse culturelle de l’île.





Des Corses sur les plus grands scènes mondiales

De nombreux artistes d'origine corse ont été révélés sur les plus grandes scènes: Opéra de Paris, Opera-Comique, Scala de Milan...: Agnès Borgo, Martha Angelici, Gaston Micheletti, Tibère Raffalli, César Vezzani.

Et de nombreux concertistes se sont produits en solistes dans les grands répertoires classiques et contemporains comme Aldo Ciccolini, Mstislav Rostropovitch, Yehudi Menuhin, Brigitte Hengerer ou Michel Petrucciani...

Opus Corsica organise également de grands évènements en plein air, dont le temps fort est le Festival International qui réunit chaque année des talents de renom dans des lieux magiques pour des moments de passion hors du temps.





L’édition 2021

Cette édition 2021débutera dans la Cour Carrée de l'ancien couvent Saint-Dominique (fondé en 1270) à Bonifacio fondé en 1270, puis se poursuivra à Ajaccio (Casone), Corte (Citadelle), Porto-Vecchio (Bastion), Bastia (Cour du Palais des Gouverneurs), Lecci (Domaine de Torraccia).