Le festival "Last Summer Dance" et ses musiques latines reviennent à Sagone

Après deux ans d’absences à cause de la crise sanitaire, le festival latino « Last Summer Dance » fait son grand retour avec une troisième édition haute en couleur . En effet 30 artistes internationaux sont attendus du 30 septembre au 2 octobre pour initier petits et grands aux danses latines sur des rythmes endiablés.



À l’origine de ce projet, l’association Corsican Clave représentée par Danael Serre , DJ de profession. « Cela fait bientôt dix ans que j’officie en tant que DJ sur la région ajaccienne. Je suis spécialisé dans les musiques latines. Il faut dire que mon père a un studio de danse latine. Je suis donc tombé dedans depuis l’enfance. Nous avons eu l’idée de créer ce festival pour permettre au plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir cette culture et évidemment les danses phares avec salsa, bachata , kizomba au programme. »



Le festival se déroulera au Camping le Sagone , un camping 4 étoiles avec de nombreuses infrastructures de qualité, ses piscines, sa grande scène et ses salles de danse. Ce lieu permet aussi l’accueil des festivaliers et des groupes de danse grâce à un très vaste choix de bungalows. Une note positive pour finir la saison après la tempête ayant fait beaucoup de dégâts cet été.



Ce sera donc une entrée rythmée dans l’automne et l’arrière-saison avec des artistes venus d’ Israël , du Luxembourg, mais aussi de nombreuses villes du continent.



Les journées proposeront des cours de danse non-stop et surtout de tous niveaux. Ceux qui seraient curieux de s’initier n’auront pas à rougir, tout est prévu pour les débutants.



Aucune raison donc de ne pas s’amuser et de ne pas découvrir à la fin du festival le grand show final qui sera donné par les danseurs professionnels.