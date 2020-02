Le docteur Joachim Rossi à la tête de la liste «L'avvene di Galeria »

Le docteur Joachim Rossi, candidat à l'élection Municipale des 15 et 22 mars prochains à la tête de la liste « l'avvene di Galeria » est un enfant de cette commune du Filosorma, sur le littoral occidental de la Corse, au sud de Calvi.Cet attachement à sa terre, Joachim Rossi l'a toujours revendiqué.Malgré l'éloignement avec une dizaine d'années de fac et une vingtaine d'années d'exercice en sa qualité de médecin libéral à Marseille, il a décidé de revenir chez lui.« Galeria est toujours resté dans mon cœur et malgré toutes ces contraintes liées à ma profession, à chaque occasion c'est avec beaucoup de joies que je rentrais pour me ressourcer auprès de ma famille » précisait le médecin, avant de poursuivre :« Aujourd'hui j'ai décidé de rentrer au pays pour continuer à exercer mon métier de médecin libéral à Galeria et à Calvi mais aussi pour m'engager dans l'avenir de mon village.Cette décision de me présenter à cette élection été mûrement réfléchie. Bien que rien ne nous l'imposait, nous avons constitué autour de mon nom, une équipe composée de 5 hommes et 5 femmes pour l'avvene di Galeria.Je suis avant tout un homme de terrain et j'attache beaucoup d'importance au dialogue et à l'échange. Avec mon équipe nous avons rencontré beaucoup de monde, ce qui nous a permis de mieux appréhender leur attente et de cibler les priorités. Nous avons des idées et nous comptons bien les appliquer dans la concertation et la transparence ».Le leader de la liste « L'avvene di Galeria » insiste sur le lien social entre tous et le vivre ensemble, avant de développer quelques axes de son programme :« En priorité, nous souhaitons tout mettre en œuvre pour fixer les gens sur la commune, notamment les jeunes et nous avons des projets en réactivant les activités culturelles ou encore sportives avec la réhabilitation du stade de football, la réalisation d'un city foot ou encore d'un espace volley-ball, un terrain de pétanque... ».Joachim Rossi va plus loin dans sa réflexion en donnant un avis tranché sur l'urbanisation de la commune : « Bien évidemment il faut contrôler les constructions et ne pas faire n'importe quoi mais je ne suis pas pour les restrictions abusives de celles-ci. Je pense qu'il faut les autoriser dans les zones du village consentis par tous, à la condition de satisfaire aux VRD.Je le dit et je le répète, je suis contre le « tout béton » , mais les propriétaires de terrains doivent pouvoir ériger leur habitat, surtout les jeunes qui méritent d'être soutenus et non pas empêchés.Je suis aussi pour la création de nouvelles voies de communications dans le village ».Autres sujets qui retiennent toute l'attention de la liste, celui du port côtier véritable atout dans le développement économique de la commune à forte densité touristique : « Nous avons pour le port un programme de réhabilitation et d'embellissement avec la finalisation des digues, la création d'un parking, de sanitaires et autres. Nous devons aussi réfléchir sur la réduction, voir l'utilité de la zone de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) à la charge de la commune.Autre volet, celui de l'eau usée avec la rénovation de la station d'épuration et la sécurisation de ses alentours proches pour éviter notamment les décharges sauvages ou encore la réévaluation des tarifs à la baisse de l'eau, en considérant notamment une réduction de l'ordre de 10 à 15% pour ce qui déclarent un jardin potager, contribuant ainsi à perpétuer une tradition ancestrale dans la commune..Nous allons aussi nous attacher à la revalorisation de nos hameaux qui sont devenus de véritables déserts.D'autres projets comme la création d'une nouvelle caserne pour les pompiers, la réfection de la cour de l'école, l'accompagnement pour l'accès à la santé, un nouveau visuel pour l'entrée de la commune, la réalisation de logements sociaux, le développement durable et autres sont dans les tuyaux.Ce que nous voulons, c'est une consultation directe de la population dans les grands projets. Nous sommes à l'écoute de tous ».Joachim Rossi a renouvelé son souhait de dialogue, sur son attachement au lien social, sa volonté de donner aux jeunes la place qu'ils méritent, d'accompagner les personnes âgées, de prôner l'union du village...Et de conclure à propos de sa liste :« Dans notre liste il y a des gens de sensibilité diverses et des compétences complémentaires.Je serais avant tout le maire de tous les habitants avec une politique centrée sur le bien-être collectif ».

Liste « Pè l' avvene di Galeria »:

Rossi Joachim

Albertini Françoise

Antolini Marc

Canava Stella

Luciani Bernard

Luciani Florian

Massoni Paul-Noël

Sansonetti Marie-Laure

Siméoni Marie-Catherine Giralt

Siméoni Marielle

Valdy Jérôme