Le dispositif FR ALERT testé à Ajaccio : vous recevrez peut-être un SMS sur votre téléphone

Un exercice grandeur nature à Ajaccio

Face à la multiplication des crises, les pouvoirs publics ont décidé d'adapter leurs outils pour alerter efficacement les populations. Si vous vous trouvez dans une zone de danger, vous recevrez une alerte sur votre téléphone portable. Un message texte indique le danger : séisme, inondation, incendie, attentat et vous explique les mesures et les consignes à prendre et à suivre pour se mettre à l'abri. Tous les téléphones recevront un message que vous soyez inscrit sur une plateforme ou pas.Ce nouveau dispositif s'appelle FR-Alert. Déployé sur le territoire national depuis fin juin 2022, il permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger. En Corse le dispositif est testé depuis le mois de novembre.

Après un premier test « ORSEC inondation », organisé le jeudi 24 novembre, un deuxième test sera effectué le jeudi 15 décembre à Ajaccio. Un exercice de sécurité civile « activation du plan particulier d’intervention (PPI) Antargaz » sera réalisé sous l'autorité du préfet, sera organisé pour tester la mise en œuvre de ce nouveau dispositif en Corse-du-Sud ainsi que les stratégies de communication des services de secours en cas de rupture des canaux de communication traditionnels.

Les personnes présentes sur le secteur de l'exercice au moment du test seront susceptibles de recevoir une alerte sur leur téléphone portable. Afin d’éviter toute ambiguïté et ne susciter aucune inquiétude parmi la population, le message reçu portera la mention « Exercice Exercice Exercice ».