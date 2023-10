Le dessinateur corse Battì taille le monde à la pointe de son crayon

Autodidacte et libre-penseur, Battì adore dénoncer les incongruités de ce monde, non comme un caricaturiste, mais comme le journaliste corrosif qu’il est. « Tout le monde est capable de trouver des dessins de presse, mais personne n’y pense. Nous, les dessinateurs de presse, on a un petit logiciel qui transforme l’idée en dessin. » Il aborde tous les sujets : « Si tu veux parler de l’universel, parle de ton village. C’est de Tolstoï. Car l’universel se trouve dans le particulier. » Son village à lui, c’est Cervioni. Il y a grandi un crayon à la main : « J’ai toujours fait du dessin dès l’école. Pour un enfant, c’est ce qu’il y a de plus accessible. Il suffit d’un crayon et d’une feuille. »



Tout a commencé à Aleria...



Mais l’enfant de Cervioni a réellement trouvé sa vocation un certain 22 août 1975. Ce jour-là, il descend à Aleria, curieux de voir ce qu’on raconte de ces militants qui occupent la cave d’un viticulteur pied-noir. L’acte fondateur du nationalisme corse, Battì Manfruelli l’a vécu aux premières loges. « J’ai vu les premières sommations, j’ai vu les mecs partir en chantant avec une dignité extraordinaire. Mais à la télé de l’ORTF, ils ont dit qu’ils avaient fui comme des lapins à travers les vignes. Ca m’avait choqué. Comment pouvait-on étaler tous ces mensonges ? »



Une vocation est née. De dessinateur de presse, pas de militant : « J’ai mes opinions que je n’impose pas. Mes dessins dénoncent des choses, ils ne sont pas militants. » Battì travaille pour divers titres, corses et nationaux, édite des albums, expose ses dessins. Il est également l’auteur de l’affiche iconique de Canta u Populu Corsu. Ses dessins, généralement très colorés, fourmillent de détails. Comme chez Franquin, qu’il adorait : « Faut pas avoir peur de copier, au départ. Mais après, faut se séparer de ses modèles. » L’inspiration de Battì Manfruelli, qui aura 80 ans en janvier, ne se tarit pas : « J’ai eu un crayon à la main très tôt, je pense que je le garderai très tard. »