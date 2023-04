Le dessin de Battì : Bastia honore Santa Zita

À l'époque dans la vallée du Fangu, mais aussi Casevecchie, Cardu, Ville di Petrabugnu et Casatorra les jardins les jardins occupaient une place bien plus importante que celle qui est la leur aujoird'hui. La plupart des jardiniers vendaient leurs récoltes sur le marché de Bastia. Mais à point de sécurité sociale et encore moins de mutuelles à l'époque.Pour s'entraider les jardiniers, prévenants, ont décidé de créer la Société de Secours mutuel Santa Zita afin d’aider les familles en proie avec la maladie et lors des décès qui frappaient la corporation ...Les sociétaires, très nombreux, s'acquittaient tous les ans d'une cotisationC’est toujours le cas aujourd'hui, mais uniquement lors des décèsMais pourquoi Santa Zita ?Les jardiniers de Bastia et sa région, créateurs de société de secours mutuel en 1833, avaient choisi Santa Zita comme sainte patronne en raison de l’un de ses miracles, qu'on lui a attribué : celui des fleurs.... En effet Zita ne supportait pas le gaspillage et dans la maison où elle a a commencé à travailler toute jeune comme servante à Lucca - la famille Fatinelli, des gens aisés où a la fin des repas la nourriture qui n'avait pas été consommée, était jetée - Zita mettait du pain dans son tablier puis allait le distribuer aux pauvres de la ville toscane. Un jour elle fut trahie par une autre servante qui la jalousait. Le maître de maison fit alors appeler Zita qui n’avait pas eu le temps de débarrasser son tablier. Il lui demanda ce qu’elle avait là. Zita ne sachant pas trop quoi répondre, et ayant peur, menti en répondant "des fleurs" : le maître en colère lui demanda d’ouvrir son tablier ce qu’elle fit en tremblant. Et là le pain s’était véritablement transformé en fleurs.Zita est née en 1218 à Lucca, en Toscane, où on lui voue un culte particulier, et est décédée le 27 avril 1278.Depuis 1833 la Société Santa Zita de Bastia célèbre sa Sainte Patronne tous les ans à la même date"À l’époque c’était une fête grandiose avec les jardiniers, mais aussi les gens plantaient les fleurs et ils préparaient des centaines de bouquets qu’ils distribuaient dans l’église le jour de la fête.ils partaient en procession du Fango avec des charrettes garnies les enfants, parsemaient les rues de pétales ou de branches de myrte. ..Aujourd'hui, hélas, nous n’avons plus de charrettes et il n’y a plus de jardinsMais nous maintenons cette tradition sauf que nous achetons les fleurs pour un montant important afin de perpétuer la tradition et continuer, ainsi, à les distribuer" peut-on lire sur la Facebook de Santa ZIta Bastia qui entretient la belle flamme qui animait les fondateurs de la société de secours mutuel des jardiniers de Bastia et sa région.