Le derby ACA-SCB samedi à Timizzolu : il y aura t-il des supporters du Sporting ?

L’Association a sollicité la direction du club pour connaître les modalités du traditionnel gros parcage réservé aux supporters du Sporting dans tous ses matchs à Aiacciu.A ce jour, deux éléments empêchent la mise en place de ce parcage :– La Préfecture de Corse a signifié aux clubs dès le match aller qu’il y aurait une réciprocité dans les interdictions de déplacement.– L’AC Aiacciu dispose d’un stade de 10 446 places, mais, en vertu d’un nouveau règlement lié à la licence club, a choisi de bloquer pour toute la saison une large partie de ces places. Pour cette rencontre, et pour toutes les autres, la capacité du stade est de 3827 places.Nous rappelons d’abord à la Préfecture que les déplacements de supporters du Sporting en Corse ne peuvent être empêchés. Des milliers et des milliers de Corses prennent la route des quatre coins de l’île pour venir soutenir leur club lors de chaque rencontre, et nous en profitons pour les féliciter encore plus dans cette saison très difficile pour notre club.L’AC Aiacciu, bien conscient de ce fait, n’a d’ailleurs pas vendu de billets au cours de ventes publiques et a usé d’autres méthodes (pack, vente réservées aux abonnés, vente nominative par leur groupe de supporters…) pour écouler les places.Dans ce scénario écrit à l’avance, c’est un bien triste spectacle que nous devrons regarder à la télévision, celui d’un stade aux ⅔ vides où des bâches publicitaires prennent la place de supporters, qu’ils soient rouges ou bleus au nom d’un règlement absurde pour gonfler artificiellement un taux de remplissage famélique.Nous appelons les deux clubs, les autorités, les instances du football et les élus à prendre leurs responsabilités.Comme toujours, de chaque obstacle, la lumière ne peut venir que par le dialogue. Nous ne souhaitons pas continuer dans cet engrenage où chaque derby est l’objet d’interdiction au nom du tout sécuritaire ou d’une volonté d’un club d’avoir un stade uniquement acquis à sa cause. Les stades Armand Cesari et François Coty ont été financés par de l’argent public. Une situation où un stade est en grande partie vide pour un intérêt privé doit nous interpeller collectivement.Pour cela, nous appelons au sens des responsabilités de chacun et proposons l’ouverture de la tribune tubulaire et de la partie côté mer de la tribune Honneur, comme par le passé, et comme toujours pour accueillir tous les Corses souhaitant se rendre à Timizzolu, comme à Furiani.