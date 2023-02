Le député Paul-André Colombani dépose une proposition de loi pour créer un centre hospitalier universitaire en Corse

Ils sont environ 25 000 insulaires, chaque année, à prendre l'avion destination le continent pour bénéficier de soins. Les questions de difficultés liées à l'insularité et l'attractivité des établissements de santé corses sont au cœur de cette proposition de loi. Celle-ci - qui se décompose en trois articles - vise à répondre à une "injustice" : Ajaccio est le seul chef-lieu de France à ne pas disposer d'un CHU.



"Il faut ce CHU, martèle le docteur Colombani. Quand vous travaillez dans un CHU, les salaires ne sont pas les mêmes, donc l'attractivité et la qualité des praticiens qui arrivent changent forcément. 60 à 70% des internes s'installent autour de leurs CHU d'origine. Au moment où il y a un désert médical dans toute la France, on diminue l'attractivité de la Corse. On se ruine en intérimaires, l'été pour compléter les tableaux de garde. Si on avait d'autres outils à disposition en Corse, on pourrait soigner les Corses mieux et de plus facilement."



Les CHU de France ont été créés grâce à des ordonnances au travers de deux vagues : une première au milieu du XXe siècle pour les principaux chefs-lieux et une autre plus récente pour les outre-mer. En Corse, l'Università di Corsica Pasquale Paoli pourrait conventionner avec un éventuel CHR pour, à terme, doter la Corse d'un véritable CHRU. En utilisant la voie du Parlement pour faire entendre l'idée de ce projet, Paul-André Colombani a obtenu un rendez-vous avec un des chefs de cabinet de François Braun dans les prochains jours. Avec Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge de la santé et du social, ils essaieront de trouver un terrain d'entente.