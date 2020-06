Le déconfinement des artisans avec la réouverture de « Carré d’Art »

A l’origine de cette boutique éphémère, l’association éponyme « Carré d’Art », aidée par la mairie d’Ajaccio et présidée par Jean-Yves Mouillevois. De trois artisans au départ, ils sont désormais une douzaine. Objectif : réunir des créateurs au sein d’un même espace afin de promouvoir l’artisanat local au travers de diverses actions. Des créateurs indépendants dans différents domaines comme le verre, la bijouterie, la céramique, la coutellerie, le cuir, le bois, le carton ou le textile par exemple.





Autre caractéristique de l’association celle de mettre en avant le facteur humain en privilégiant un contact direct avec la clientèle, le fait-main, la pièce unique proposée, leur savoir faire et surtout le "fait en Corse".

A la fois artisans, mais aussi artistes, ces professionnels des métiers d'art sont des passionnés qui portent un regard artistique sur la matière. Leur savoir-faire n'est pas inné, ils ont certes une fibre artistique, mais ce savoir s'acquiert à force de travail, de persévérance et d'expérience. Leurs créations révèlent également leur âme, chacun ou chacune ayant mis toute sa passion dans l'œuvre créée.





A partir de ce 2 juin, la boutique présentera les œuvres de 12 artisans.

En raison de la pandémie de COVID-19 , les gestes barrières seront obligatoires : pas plus de 3 personnes en même temps dans le magasin, si possible port du masque, respect du marquage au sol, ne pas toucher les objets. Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée du magasin.

* Rue Zevaco Maire.