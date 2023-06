Le couvent d’Alesani a besoin de 943.600 euros pour la restauration des décors de l’église

Une initiative collective vient d'être lancée pour sauver l'église du couvent d'Alesani, propriété de la petite commune de Piazzali. Ce projet de restauration, porté par la communauté de communes en charge du patrimoine et la Fondation du patrimoine, vise à rénover les enduits et les décors intérieurs du bâtiment. Toutefois, le coût total de ces travaux est estimé à 943 600 euros, une somme que la commune seule ne peut pas supporter.Face à cette situation, une campagne d'appel aux dons a été lancée afin de rassembler les fonds nécessaires pour achever la rénovation de ce joyau architectural. L'objectif est de finaliser la réfection intérieure de ce bâtiment emblématique, qui occupe une place prépondérante dans l'histoire de la Corse.Situé dans un environnement verdoyant, le couvent d'Alesani constitue un témoin précieux du passé corse. Depuis sa construction, il a traversé les siècles en conservant son allure majestueuse. Cependant, afin de préserver ce patrimoine exceptionnel, des travaux de restauration s'imposent. Les enduits endommagés et les décors intérieurs nécessitent une attention particulière pour retrouver leur splendeur d'antan.Dans un communiqué diffusé ce mardi 13 juin, la Fondation du patrimoine souligne l'importance de cette campagne de dons et appelle ainsi tous les Corses et les amoureux du patrimoine à se mobiliser et à apporter leur soutien financier à ce projet essentiel.