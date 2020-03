Le coronavirus continue sa progression en Corse : 14 cas à Ajaccio et 5 à Bastia

La cellule contact de l'ARS, qui avec l’appui de santé public France travaille minutieusement pour comprendre l'origine des contaminations, et pour en éviter d'autres, mêne une véritable enquête pour retrouver et examiner les "cas contact" en établissant une liste de personnes que les malades pourraient avoir infectées.

Ce 7 mars d'autres, et nombreux, prélèvements ont été effectués en Corse "La situation est très évolutive - affirme Marie-Hélène Lecenne - et l'ARS est obligée d'ajuster sa politique en fonction des résultats des prélèvements qui sont attendus demain dans la journée."



L'agence régionale de santé doit, en effet, évaluer le niveau de risque pour ces fameux « cas contact » : les personnes qui ont été en contact avec un patient positif depuis le début de la maladie et qui pourraient donc, selon leur proximité avec le malade et la fréquence de leurs contacts, être malades à leur tour.



Selon les résultats des analyses attendues pour demain d'autres mesures pourraient être prises par les autorités sanitaires et préfectorales, mais pour le moment la Corse est maintenue en "stade 1".

Inexorablement, le coronavirus poursuit sa progression en Corse. Jointe par téléphone Marie-Hélène Lecenne, directrice de l'agence régionale de la santé confirme la rumeur que depuis ce samedi matin circulait sur les réseaux sociaux : le virus a a gagné l'ile de beauté et son évolution n'est pas prête de s'arrêter.Le bilan, provisoire, de ce 7 mars est de 11 cas supplémentaires sur Ajaccio, en grande partie issus des cas contacts des trois premiers patients infectés, et de 3 nouveaux cas à Bastia, ce qui porte à 19 le nombre de cas confirmés. Pour l'heure.