Le consul général de Chine à Marseille à la rencontre des élèves bastiais

Après une halte à l’inspection d’académique en fin de matinée et avant une réception en mairie de Bastia en soirée, le consul a passé une bonne partie de l’après-midi dans les locaux du CDI du « Vieux Lycée » entouré de Bruno Benazech, directeur académique des services de l'Éducation Nationale de la Haute-Corse, Pierre Rossi, principal du collège Simon Vinciguerra, Anne Malka, proviseure du lycée Giocante et Xi Devichi, enseignante de chinois dans les deux établissements.

« J’ai été nommé consul à Marseille en septembre dernier » explique le diplomate. « J’ai en charge quelque 10 000 ressortissants chinois dans le grand sud et j’ai voulu commercer en Corse ma tournée des établissements scolaires qui enseignent le Chinois et comment ils le font. De par la Cité impériale et Napoléon Bonaparte, beaucoup de Chinois connaissent la Corse. Avec l’inspection académique, avec les responsables d’établissements, avec les enseignants, nous allons travailler sur des projets d’échanges, de partage car je me suis rendu compte au fil des rencontres que les élèves apprennent notre langue mais aussi notre culture. Dans un premier temps on invitera des élèves dans notre consulat à Marseille puis je l’espère dans une ville de province chinoise, chez les habitants. L’important c’est l’échange. Et après 3 ans de COVID tout est retourné à la normalité dans notre pays et on a hâte de reprendre les échanges pour que chacun puisse s’inspirer de l’autre. Il y a une belle volonté de l’Education Nationale et de la ville de Bastia de concrétiser nos projets. Je tiens à vous dire à travers votre média que je suis très ému de ce chaleureux accueil en Corse ».





En matinée de vendredi, Guangli Dong avait été accueilli à Bastia par Bruno Benazech, directeur académique des services de l'Éducation Nationale de la Haute-Corse. Le représentant de l’Education Nationale dans le département a ensuite accompagné le consul au Vieux lycée.

« Cette visite du consul général est un grand honneur pour nous. Elle va nous permettre de consolider l'apprentissage de la langue chinoise bien sûr mais aussi la culture de ce pays et de bâtir des projets communs sous formes d'échanges un peu plus élaborés pour nos élèves mais aussi le personnel des établissements. Il y a des envies des deux côtés et des perspectives de voyages d’étude dans le cadre d’échanges avec un établissement scolaire d’une province chinoise. Certains de nos élèves pourraient y aller avec leurs enseignants voire aussi accueillir des élèves et des équipes pédagogiques de cette province. Cette perspective est réjouissante pour tout le monde et concrétise aussi le travail qui est mené dans ces établissements scolaires sur l'enseignement du chinois et la découverte finalement de toute cette culture portée par le Soleil Levant ».





Un enseignement limité mais de qualité



Bastia est la seule ville de Corse ou l’enseignement public du chinois est dispensé au titre de Langue Vivante 2. Une bonne centaine d’élèves suivent régulièrement les cours de la professeure Xi Devichi à Simon-Vinciguerra et Giocante de Casabianca. « Le nombre d'élèves est pour l'instant relativement limité » indique encore le DASEN. « L’apprentissage du Chinois est porté le collège Vinciguerra puis se poursuit au lycée Giocante. Mais le premier enjeu finalement n’est pas tant de développer en quantité le volume d'élèves mais plutôt de consolider la qualité, c'est-à-dire de viser des parcours d'excellence, puis de développer les échanges internationaux. Et une des conséquences à moyen terme sera de donner plus d'envie, à plus de jeunes d'apprendre le Chinois ».

Après sa halte à l’Inspection académique, le Consul avait tenu à rejoindre le collège Simon-Vinciguerra, à pied et malgré la tempête de vent, afin de découvrir la ville en compagnie notamment de Pierre Rossi, le principal de l’établissement du Boulevard Paoli. « Je ne sais pas si on réalise, mais la 1ère visite du Consul dans un établissement scolaire a lieu en Corse. C’est un immense honneur quand on sait aussi son emploi du temps extrêmement chargé. On va engager un travail collectif qui permettra de monter des projets. On a de belles vues ensemble, à concrétiser dans les prochains mois. A travers l’enseignement du Chinois, une langue lointaine, dans nos établissements, c’est aussi pour nos élèves la découverte d’une culture sous toutes ses formes ».

Dans le CDI presque trop petit, les questions, en français et en mandarin, des élèves ont fusé : « En quoi consiste votre métier ? », « Pourquoi y a-t-il un consulat à Marseille ? », « Que connaissez-vous de la Corse ? », « Pourra-t’on faire des échanges avec des élèves chinois ? », « Où en est le COVID chez vous ? »…. En tout une bonne heure de questions/réponses.





Le Consul n’était pas venu les mains vides sur notre île et a offert aux collégiens et lycéens de nombreux cadeaux tels livres, porte-clés, peluches, souvenirs de Chine… Une séance de photo et de dédicaces a conclu cette belle après-midi. En soirée le représentant chinois a été reçu par le maire de la ville Pierre Savelli et une partie de ses adjoints.

Dans notre vidéo, les commentaires du consul général Guangli Dong et du DASEN Bruno Benazech.