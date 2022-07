Le comité Miss Corse et la préfecture main dans la main pour promouvoir la sécurité routière

Promouvoir la sécurité routière via un partenariat avec le comité Miss Corse, c’est l’idée originale de la préfecture de Corse. Dès le mois d’août, la campagne d’affichage « Roulez 100% protégés », mettant en scène Emma Renucci, Miss Corse 2021, s’affichera en 4X3 sur des panneaux déroulants et lumineux, ainsi que sur des abris-bus à Porto-Vecchio, Ajaccio et Bastia. Une vidéo sera également diffusée dans les cinémas d’Ajaccio et Porto-Vecchio pendant les vacances du mois de décembre.



À l’origine de cette collaboration, la volonté de la jeune femme, touchée personnellement par les drames de la route, de s’engager en faveur de la sécurité routière. « La défense de cette cause me tient à cœur, livre-t-elle. Il y a trop de vies brisées, la Corse est un territoire très touché et les jeunes n’en ont pas assez conscience. Je veux faire entendre un message de prudence : il faut être prudent pour soi et pour les autres. »