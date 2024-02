Le collège de Calvi reçoit une nouvelle fois le label eTwinning

Ce mercredi 31 janvier, le collège Jean-Félix Orabona de Calvi a accueilli une cérémonie spéciale pour honorer 110 élèves qui ont reçu le label de qualité eTwinning pour leurs projets européens. Ce label eTwinning, piloté par le ministère de l'éducation nationale en collaboration avec le réseau CANOPÉ, vise à encourager la collaboration entre des classes de pays européens différents grâce à des projets numériques. C’est une opportunité précieuse pour les élèves de développer leur ouverture d’esprit et leur compréhension interculturelle.



Parmi les projets distingués, le projet 3ème Twin@rt, mené par quatre classes européennes dont celle du collège Jean-Félix Orabona, a été salué pour sa contribution à la sensibilisation des jeunes aux divers styles artistiques, notamment l’art de rue. Léo, Lyne et Elsa, élèves de seconde, expriment avec fierté : "Notre projet a été mené l’année dernière et sert à sensibiliser les jeunes générations aux différents styles d’art. C’est une grande fierté pour nous d’avoir été récompensés pour notre travail."



Le projet Bio@cción, centré sur la protection des abeilles, a également été distingué. Georgia et Chiara, élèves de 3ème, partagent leur expérience : "Nous avons travaillé sur l’importance de la préservation des abeilles et les conséquences de leur disparition. C’était très important pour nous de sensibiliser à ce sujet. Nous sommes ravies d’avoir été récompensées pour un an de travail."



Le projet Calvi-Don Benito en @ction, porté par la 4ème de la classe défense et sécurité globale de Calvi, illustre l'engagement citoyen des élèves. Charlotte et Jane-Rose, élèves de 3ème, déclarent avec enthousiasme : "Nous avons travaillé avec Erasmus + pour sensibiliser à la citoyenneté européenne en rythmant l'année scolaire avec des journées européennes. Nous sommes impatients de rencontrer nos correspondants espagnols et de découvrir un nouvel endroit."

La cérémonie s’est conclue par la remise de diplômes et de cadeaux, symbolisant la reconnaissance des efforts et de l’engagement des élèves dans la construction d'une Europe collaborative et solidaire.