Le collectif anti-mafia Massimu Susini claque la porte du CEPP et dénonce son fonctionnement

L’absence de justificatifs a également fait défaut sur d’autres points, notamment celui du versement de 13 millions d’euros par la Collectivité de Corse aux compagnies de transport maritimes. « On nous a dit que la CDC avait fait ça dans le cadre des problèmes rencontrés par les compagnies lors de la crise Covid », précise Jean-Toussaint Plasenzotti. « Mais encore une fois, lorsque l’on a demandé les documents comptables, nous seulement on ne nous a rien donné, mais en plus, on nous a dit que l’absence d’évaluation financière était un choix délibéré ! »



« Évaluer une politique publique, c’est porter un jugement de valeur sur une intervention publique donnée, en questionnant sa pertinence, son efficacité, et, en l’espèce, ses coûts, dont les Corses ne sauront donc rien à la suite d’un choix délibéré », déplore le communiqué du collectif anti-mafia. Au rayon des doléances, Jean-Toussaint Plasenzotti décrit également un contexte de travail inadéquat. « Le comité avait été mis en place avec une représentativité très large. Sauf que, dans la réalité, la plupart des élus ne venaient jamais, et la plupart des gens inscrits non plus. » En clair, un ras-le-bol général, qui se manifeste aujourd’hui par une démission à contre-coeur : « Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Corse et les Corses. »