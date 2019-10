Le club des mécènes du patrimoine corse finance ses premières opérations

Ils sont pour l'heure 7 mais ainsi que le souligne Charles Capia, mais ils ne vont pas tarder à se multiplier chaque fois de la même façon.

"Ils" ce sont les membres du club de mécènes du patrimoine de Corse. Tous mobilisés pour la sauvegarde et la valorisation de notre patrimoine. Et prêts au sein de ce club à participer à des projets de restauration d'éléments patrimoniaux de la région.



Au-delà du fait d'avoir porté le club sur les fonts baptismaux les mécènes ont décidé de leurs premières actions.

Elles concerneront essentiellement dans le financement de la restauration de "La chronique de Nuremberg", un incunable de 1493 du musée Fesch d'Ajaccio et apporteront le complément aux subventions destinées à l'église de Lugo di Venaco ainsi qu'à la restauration d'un tableau de Napoléon III au musée de Bastia.





Les premiers membres du club de mécènes ?

SAS Cama, la SAS Corin, la SAS entreprise Natali, la SAS Jardins d'Arcadie, Jacques de Zerbi, agent d'assurances, la société Visaltis, et la SAS Fusella CM.

Qui seront les prochains à venir au secours du patrimoine régional.