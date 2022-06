Le club ajaccien d’astronomie reprend ses sorties nocturnes en mer

Au programme : identification des plus belles étoiles et constellations, initiation à l’orientation grâce aux étoiles, notions basiques d’astronomie, le tout agrémenté de contes mythologiques en lien avec les constellations visibles. Selon les périodes, observer également la Station Spatiale Internationale, la Station Chinoise ou des étoiles filantes.Prochaine sortie 27 juin, renseignements et inscriptions au 06 84 75 71 78.Pour les sorties à partir du 4 juillet inscriptions sur le site du club www.ajaccioastronomie.com - Rubrique : Liens pour réservations astronomie en merPage Facebook : Ajaccio - Club - Astronomie Départ du port de l’Amirauté – Jetée du Marconajo