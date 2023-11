Le cinéma italien à l'honneur au palais des congrès d'Ajaccio

17 films sont à retrouver à partir de samedi pour la 24e édition du festival du cinéma italien d’Ajaccio. Onze d’entre eux sont en compétition pour remporter l’un des quatre prix en lice, à savoir le prix Serge Leca, fondateur du festival, le prix du jury lycéen, représenté cette année par le lycée Fesch, le prix des médiathèques et bibliothèques di u pumonte, et enfin le vote du public.



Les films sélectionnés pour cette édition sont en grande majorité tirés et inspirés d’histoires vraies. « Ce n’est pas fait exprès, car le festival n’a en général pas de thématique définie, mais cette année, beaucoup de films forts, ancrés dans la réalité sont proposés, explique Agnès Leca, la présidente du festival. Cela va du drame historique avec Commande par exemple qui retrace l’histoire d’un capitaine de sous-marin italien qui, durant la Seconde Guerre mondiale, va aller par-delà sa hiérarchie en décidant de sauver des marins allemands. On retrouve aussi Nate per te qui est l’histoire d’un homosexuel qui adopte un enfant ».



De grands noms du cinéma italien sont à retrouver comme Nanni Moretti, Stefano Sollima ou encore Matteo Garrone. « Certains films sont inédits, Commande par exemple est sortie il y a seulement quelques jours en salle en Italie. Certains ne sortiront pas en France ». Six des 17 films ont été sous-titrés spécialement pour l’occasion. Des invités sont également attendus avec la présence le lundi 13 novembre du réalisateur Ivano De Matteo pour son film Mia, il sera accompagné de la jeune actrice Greta Gasbarri. Fabio Mollo sera lui présent le vendredi 17 novembre pour la diffusion de Nate per te. À la fin de ces deux films, des débats et échanges pourront avoir lieu avec le public.



Un public attendu aux alentours de 8000 personnes.