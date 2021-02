Le chiffre du jour : 8e

C’est le 8e composteur partagé de l’intercommunalité Calvi-Balagne qui vient d’être installé dans des locaux d’une copropriété. Une opération mené à nouveau en collaboration avec le Syndicat de valorisation des déchets en Corse (SYVADEC). L’installation est constituée de 3 bacs. Les deux premiers sont destinés, par alternance, à recevoir les apports des bio-déchets, tandis-que le troisième sert de réserve de broyat et de matière sèche. Seul un bac sur trois est donc accessible au public, les deux autres sont condamnés par des cadenas à code afin qu’il n’y ait pas d’erreurs de la part des usagés. Les bio-déchets ou déchets compostables sont mélangés au fur et à mesure au broyat de végétaux par une personne désignée optimisant ainsi le processus de compostage.



Ces trois bacs permettent donc d’extraire les biodéchets des ordures ménagères. Une solution pratique dans ce jardin commun particulièrement pour des gens qui vivent en appartement.



Comme le rappelle François-Marie Marchetti, Président de l’intercommunalité Calvi-Balagne : « Ces bacs sont sans nuisances olfactives. Ce sont des réceptacles de produits organiques uniquement, tant qu’on ne les mélange pas avec du plastique, par exemple, il n’y a pas de raison qu’ils dégagent une odeur. » L’élu rappelle que ce type d’initiative « fait également baisser la facture liée aux déchets. » Enfin, une habitante du quartier espère également que « ces trois bacs deviennent un lieu de rendez-vous et d’échange. »