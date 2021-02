Le chiffre du jour : 89

Jean-Claude Carrière, est un écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène et acteur français, né le 17 septembre 1931 à Colombières-sur-Orb (Hérault) et mort ce 8 février 2021 à Paris à l’âge de 89 ans.



Il se définissait comme un « conteur », partageant sa vie professionnelle entre le cinéma, le théâtre et la littérature, travaillant souvent sur des adaptations, tant pour le théâtre que pour le cinéma ou la télévision. Il a rencontré durant toute sa carrière un succès critique et public. Pendant plus de 60 ans, il a écrit dans l’ombre pour les plus grands, déclarant face caméra : « Il faut avoir cette humilité quand on est scénariste de savoir que son œuvre finira dans les poubelles des studios à la fin du tournage. »



Oscar d’honneur en 2015

Ses films resteront au Panthéon du cinéma, comme Belle de jour ou le Retour de Martin Guerre, pour lequel il obtient le César du meilleur scénario en 1983. En tout, le cinéma lui doit une soixantaine de films majeurs. Une carrière couronnée d’un Oscar d'honneur en 2015.



En Corse

Il est également le scénariste de Borsalino avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Un film qui a failli ne pas se faire à cause de la pression du « milieu » de l’époque. Heureusement, Alain Delon est au générique. L'acteur qui “murmurait à l'oreille de la pègre” va montrer patte blanche chez les Carbone, en Corse. Le film peut se faire et devient un immense succès populaire.