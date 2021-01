Le chiffre du jour : 78 ans

Né en 1942, Joe Biden aura 78 ans et 61 jours lors de sa prise de fonction ce 20 janvier, ce qui fait de lui le président américain le plus âgé de tous les temps. En 2016, l’élection de Donald Trump, avait déjà suscité nombre de commentaires sur ses 70 ans à l'époque. Il en a désormais 74.



78 ans, c’est l’âge qu’avait presque Reagan en quittant la Maison Blanche, un président qui détenait pour le moment le record du plus âgé au pouvoir. Suivent quatre républicains – George Bush et son fils George W. Bush, Gerald Ford et Richard Nixon – parmi les présidents les plus âgés lors de leur prise de fonction (voir graphique © Visactu). Les plus jeunes de la liste sont démocrates : John Fitzgerald Kennedy, Bill Clinton, Barack Obama, et Jimmy Carter.



Crise

Joe Biden arrive alors que les Etats Unis traversent une crise sanitaire, économique et démocratique. Face à la crainte de tension, la capitale a d’ailleurs été barricadée et 25.000 hommes de la Garde nationale sont déployés. Donald Trump ne sera pas là pour accueillir son successeur à la Maison-Blanche, une première depuis 150 ans.