Le chiffre du jour : 41

Une récente étude de l’Unesco confirme que les écoliers français font parti de ceux qui ont le moins été privés de classe depuis le début de la crise sanitaire. Avec 41 jours de fermeture, la France arrive en 10position des 46 états du territoire européen. Pour calculer ce chiffre, l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la Culture a tenu le compte des fermetures d’écoles, de la maternelle au lycée, dans ces différents pays. Dans le classement, si la France arrive derrière l’Islande ou la Suède, elle se classe au même niveau que son voisin allemand et devance l’Espagne (70 jours) ou encore l’Italie (93 jours). En prenant en compte les jours d’ouverture partielle, elle devance cette fois l’Allemagne, avec 27 jours contre 78.Cette ligne de conduite de maintenir les établissements scolaires ouverts et les cours en présentiel a été confirmée par le premier Ministre lors de sa dernière allocution. Même s'il existe des "clusters" dans les milieux scolaires, comme à Ajaccio ( lire ici ), pas question de reculer sur ce point. Pour le moment…