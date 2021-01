Le chiffre du jour : 3,3 %

L'Observatoire de la librairie – généré par le Syndicat de la librairie française – vient rendre public ses chiffres pour l'année 2020 : l'activité globale des libraires est en recul de 3,3 % en 2020 par rapport à 2019. Il démontre une résistance plutôt bonne de ces commerces aux périodes de confinement si l’on compare notamment avec les cinémas ( lire ici ).C’est surtout en juin (+32% d'achats en librairies) et en décembre (+35%), juste après les périodes de confinement, que les libraires s’en sortent le mieux. Mais en regardant les chiffres de plus près, une librairie sur cinq accuse une baisse de chiffre d'affaire supérieure à 10 %. Ce sont les plus petites librairies qui s’en sortent le mieux. Ce recul de seulement 3,3 % n'est donc pas représentatif de l’ensemble du secteur. A l’image de À Piuma Lesta à Bastia ou de La Marge à Ajaccio, beaucoup de libraires se sont convertis au fameux « Click and collect » à l'occasion du confinement, assurant ainsi jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires réalisé en temps normal.Selon l'Observatoire de la librairie, la littérature dans son ensemble – dont le polar et la science fiction – ont généré 27 % des ventes, soit une évolution de 4,6 % des ventes habituelles de ce secteur du livre. Les livres pratiques ont également fait de belles performances en caisses avec un rebond de 6,5 %, à l’inverse des livres d'art ou de tourisme. Le grand gagnant de cette période est la bande dessinée puisqu'elle a réalisé 16 % des ventes, et surtout marqué une évolution de 14 % dans ces commerces avec des titres tels que Lucky Luke de Jul ou encore le très attendu tome 5 de L'Arabe du futur de Riad Sattouf, véritables best-sellers de l'après confinement.