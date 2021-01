Le chiffre du jour : 1,25° C

2

2

2020 est à égalité avec 2016 comme l’année la plus chaude du monde, battant le précédent record du continent, établi en 2019, avec une augmentation de 0,4 °C (0,72 degrés Fahrenheit). Ces données ont montré que l’an dernier est devenu l’année la plus chaude que la période préindustrielle de 1850 à 1900.Ce réchauffement de la planète s’est d’ores et déjà traduit par une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, sécheresses, inondations, etc.) et une fonte accélérée des glaces. Un phénomène qui devrait entraîner une augmentation significative du niveau des océans d’ici 2100 si le réchauffement se poursuit à ce rythme.Et l’avenir s’annonce tout aussi inquiétant. Il a d’ailleurs été évoqué lors de la 4édition du One Planet Summit organisé à l’Élysée lundi 11 janvier dernier. Le service météorologique national britannique a récemment déterminé que les concentrations de COdans l’atmosphère devraient se révéler cette année 50 % plus élevées que celles de l’ère pré-industrielle : « Comme le COreste très longtemps dans l’atmosphère [une centaine d’années], les émissions annuelles s’ajoutent à celles des années précédentes et font que la concentration de ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère ne cesse d’augmenter. »En Corse, 2020 reste une année « globalement plus chaude que la normale » pour le chef du centre météorologique d’Ajaccio, « avec une augmentation de 0,9°C » par rapport à la moyenne des températures enregistrées sur la période de référence, c'est-à-dire de 1981 à 2010 ( lire le détail ici ).