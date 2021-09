Le chat-renard de Corse s’invite au Congrès Mondial de la Nature

A l’heure où de nombreuses espèces disparaissent en France et dans le monde, l’enquête scientifique initiée par l’Office français de la biodiversité (1) pour caractériser les premiers individus de chat-renard observés et capturés en

Corse dans leur milieu naturel sera exposée ce lundi à Gap (Hautes-Alpes) où se tient le congrès mondial de la Nature.Ce programme de recherche scientifique, engagé par l’OFB/ONCFS depuis 2010, aujourd’hui multi partenarial, vise également à préciser l’histoire évolutive de ces chats sauvages vivant depuis plusieurs millénaires dans le maquis et les montagnes de Corse.Un court métrage proposé par l’OFB revient sur les différentes étapes de cette découverte unique parmi les espèces et sous- espèces de chats sauvage.Dans le cadre du Congrès Mondial de la Nature, une projection-débat du film est proposé en avant-première mondiale le lundi 6 septembre à 15 h 15 en salle sourde 1 (Espaces EGN).Celle-ci se fera en présence de Pierre Benedetti, chef d’unité à l’OFB qui a réalisé les premières observations et captures en Corse, Eva-Maria Geigl et son équipe de généticiens à l’institut Jacques Monod / CNRS-Université de Paris qui contribuent aux travaux d’étude pour retracer l’histoire génétique et évolutive de cette population de chat sauvage et Sandrine Ruette, vétérinaire et chef d’équipe à l’OFB, spécialiste en France du Chat forestier continental (Felis silvestris silvestris).---(1) Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité exerce des missions de connaissance scientifique et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, de gestion des espaces protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, dans l’hexagone et les Outre-mer.