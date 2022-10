Le champignon dans tous ses états : une centaine de mycologues pendant une semaine à Taglio-Isolaccio

C'est un beau et grand rassemblement de mycologues qui s'ouvre ce lundi au village des Isles de Taglio-Isolaccio où pas moins de 80 participants du pourtour méditerranéen, du Dauphiné-Savoie, et même du Canada, sont attendus pour le plus grand bonheur des amis des champignons de notre région.Pour la société mycologique des Pieve de la Haute-Corse et les amis des champignons et de la nature c'est un événement qui tombe à pic."Notre Association, de type loi de 1901 à but non lucratif, créée en 1993, a un rôle d'information, de développement et de recherche sur les champignons en général et de Corse en particulier" explique le président de la société mycologique des Pieve de la Haute-Corse, Joseph Puccini qui souligne volontiers la ligne directrice qui guide l'association."Nous voulons transmettre un patrimoine et un savoir aux jeunes générations et au-delà protéger les espèces. Nous œuvrons pour l’établissement d'une flore cryptogamique de la région où de nombreuses espèces restent encore à découvrir ou répertorier et participons également à l’inventaire national avec les autres sociétés corses (Ajaccio, Porto-Vecchio, Corte-Balagne). Nous avons également un rôle de mise en garde et de prévention des dangers liés à la consommation des champignons (toxicité‚ pollution.)"L'action menée par les mycologues n'est pas réservée qu'aux seuls connaisseurs. "Elle s'adresse à tout public mais nous intervenons auprès des jeunes par des expositions dans les écoles et collèges notamment" ajoute Joseph Puccini.Mais le plus souvent c'est sur le terrain que l'on peut rencontrer les mycologues les plus passionnés."Selon un calendrier, des sorties sont organisées toutes les semaines de septembre à décembre, le point d’orgue étant notre exposition annuelle qui se déroulera cette année pendant ces journées au Village des Isles à Taglio Isolaccio du 27 au 29 octobre 2022" précise encore Joseph Puccini en rappelant que "tout le monde est concerné" par cet événement et que "les visiteurs peuvent amener leur récolte pour la faire examiner et identifier par des spécialistes."