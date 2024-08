Le centre d’art polyphonique opérationnel à Lama dès le mois de Septembre

C’est officiel, une nouvelle antenne du centre d’art polyphonique ouvrira dès le mois de septembre à Lama. Avec la première structure de Sartene, le centre de Lama offrira au Cismonte un lieu d’accompagnement et des formations de qualité en lien avec cet art nustrale qui est si cher à la Corse, la paghjella.Commune où la culture est déjà bien ancrée, Lama était le lieu idéal pour la création du Centre d’Art polyphonique en Haute-Corse. Un projet acté le 12 juillet 2024. Une idée née lors d’une rencontre entre l’équipe du CAP et Lama." En 2021, nous avions organisé un 1er atelier. Après de nombreuses discussions, nous avions appris à cette époque que le CAP souhaitait créer une antenne en Haute-Corse. Naturellement Lama s’est positionné et est vite devenu le lieu idéal. Par ce projet, il y a une dimension à la fois sociale, solidaire et culturelle, artistique et économique", expliquait Florence Baccelli, adjointe au maire en charge de la culture aux côtés du maire Attilus Ceccaldi qui présidait cette présentation importante à plus d'un titre pour sa commune.





" Lama, est un village qui a une histoire particulière, notamment pour son implantation culturelle. Il y avait aussi une forte volonté de la part de la commune d'installer ce centre. La Collectivité de Corse et le Centre d’Art polyphonique avaient la même afin de permettre à tout le monde d’avoir accès à ces formations" soulignait à son tour, Petr’Antone Filippi de la CdC

"Ce centre sera plus axé sur la polyphonie et le chant traditionnel. Et sur la durée, ce sera plutôt sur ce secteur que le travail sera fait. Ce centre et ces formations représentent vraiment ce que nous sommes, avec ce chant sous toutes ses formes. C’est également important que Lama, de par son implication culturelle et sa ruralité, représente également cet art tout au long de l’année et surtout en hiver" poursuivait-il.









Le chant traditionnel, le chant lyrique et le chant actuel.



Ghjuvan’Francescu Luciani, en charge du pôle traditionnel, présentait pour sa part plus en détail les divers ateliers.

" Le chant traditionnel est très important pour la collectivité et le CAP. Toute la partie traditionnelle va se décliner à partir du village de Lama avec des ateliers, des stages, des conférences. Le chjam’è rispondi ne sera pas oublié. Il y aura des stages spécifiques, un sur le répertoire de Jacky Micaelli et sur tous les espaces sonores du traditionnels. Il y aura 18 séances tout au long de l’année. Pour chanter la polyphonie, on n’a pas besoin d’être musicien, pas besoin d’être corsophone. C’est ce qui fait la beauté de la culture et la tradition des chants qui nous ont été transmis".





Les ateliers limités à 15 personnes pour un travail d’excellence, seront ateliers gratuits grâce au partenariat et au concours de la Collectivité de Corse. Il est recommandé aux personnes souhaitant participer, de s’inscrire rapidement auprès de la mairie ou de Florence Baccelli, adjointe au maire, en charge de la culture.

06.33.89.30.16, flo.baccelli@gmail.com