Le carnaval de Brando fait son grand retour ce samedi

À l'origine le carnaval désignait les quelques jours qui précèdent le carême, un temps pendant lequel on faisait ripaille et on se défoulait avant le jeûne. Issues d'une tradition plus ancienne encore, les Lupercales glorifiaient les esprits de la nature.



En Corse, cette tradition a existé et s'est un peu perdue, mais le village de Brandu depuis une vingtaine d'années a renoué avec cette coutume. "Le carnaval est une fête solaire, il symbolise la fin de l'hiver et la renaissance de la nature. C'est une tradition pastorale qui est très en relation avec la nature et à travers u carnavale nous montrons l'esprit bestial des personnages qui composent le défilé." détaille Valérie Casalta, une des organisatrices du carnaval qui avec son mari, Jean-Yves, nourris des témoignages, ont remis au goût du jour cette coutume tombée quelque peu dans l'oubli.



C'est en 2000 que le couple avec quelques amis décide de relancer cette fête "avec mon mari, nous nous sommes renseignés, on a récolté des témoignages et la découverte d'un masque dans un musée en Corse, nous ont permis de redonner au Carnaval son lustre d'autrefois."



Le Riacquistu ayant manqué cette facette de la culture corse c'est une démarche personnelle, une volonté de réinvestir ce qui se faisait, qui a poussé l'Assocciu à récréer cette tradition "une société pour qu'elle vive en harmonie avec elle-même, a besoin de se réapproprier sa culture, et tradition. Cela ne veut pas dire régression, bien au contraire. Elle est évolutive comme une langue, si on ne la parle pas, elle meurt, de la même manière une tradition" affirme Valérie.



Un cortège particulier

A Brandu, le cortège carnavalesque est atypique, il ne revêt pas la forme d'un défilé haut en couleurs bigarrées des carnavals contemporains. Il est à l'image de ce que les anciens témoignages ont laissé. Les costumes qui imitent au plus près les couleurs de la nature et en sont fortement inspirés ont de quoi surprendre les visiteurs habitués aux masques et déguisements originaux.



L'originalité des costumes à Brandu a un aspect sociologique, et c'est bien cet aspect que u carnavale veut mettre en avant. Cette tradition basée sur un mariage met en scène des personnages à l'instinct primaire très marqué.

L'orchi, symboles de la force de la nature, qui veulent ensemencer la terre, sont une métaphore de l'annonce du printemps. Ces orchi sont revêtus de peaux de chèvres et portent des masques en liège fournis de cornes et de dents, ils ont une apparence horrible et leur attitude est bestiale, leur seul but est d'ensemencer la mariée. Et pour cause, sans leur semence, la nature ne peut se régénérer, le passage de l'hiver à la saison du renouveau est ainsi illustré par des personnages qui suscitent de grands éclats de rire parmi les visiteurs.



Afin de freiner leur ardeur, ces monstres sont tenus en laisse par i tumatori, dont les costumes représentent des personnes âgées, celles-ci détiennent la sagesse.

Mais, l'orchi pendant le défilé échapperont à leurs gardes et viendront badigeonner de charbon, le visage des jeunes filles présentes.



A sposa, est un personnage tout aussi drôle, ses allures alléchantes vont déchaîner les passions des orchi. Ce cortège rocambolesque va défiler dans tout le village suivi par une foule plus nombreuse chaque année. Un autre type de personnage et non des moindres est à découvrir à Brandu, u rampufu.



Chaque année,les organisateurs lui donnent un aspect différent en relation avec l'actualité de la scène mondiale. Auparavant, on a pu voir un Macron, un Kim -Jong -Un endosser le rôle du rampufu et ce dernier marié à la sposa, sera jugé et sa marionnette brûlée devant la foule.



Rendez-vous ce samedi

Pour assouvir sa curiosité cette année afin de savoir qui sera le rampufu, il faudra se rendre sur place.

Le défilé accompagné tout du long par des musiciens avec leur pirula et pivana mais aussi bien d'autres instruments, sans sono, toujours dans le respect de la tradition, escortent jusqu'à la place de l'église ce cortège extravagant. En fin d'après midi, l'assocciu offre aux enfants un goûter et les plus grands peuvent continuer la soirée autour d' un barbecue où rires, chants et musique se poursuivent dans une ambiance bien festive.