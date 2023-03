Le carnaval de Bastia reporté à dimanche à cause de la mauvaise météo

Les festivaliers devront patienter une journée de plus pour pouvoir admirer la parade du Carnaval de Bastia. En effet, à cause de l'alerte orange pour vent violent annoncée par Météo France, la municipalité a décidé de décaler le carnaval du samedi 11 au dimanche 12 mars.



La journée débutera à 10h avec l'ouverture du village des enfants et se poursuit jusqu'à 16h. À 14h30, le cortège démarrera depuis le Palais de Justice et se dirige vers la Place St Nicolas pour y arriver à 16h. Les participants pourront ensuit assister à un spectacle qui clôturera cette journée festive. La fin du carnaval est prévue à 17h.