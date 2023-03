Le baseball, pratiqué à Ajaccio, Bastia et Aleria, en plein essor en Corse

Ces dernières années, la sphère sportive insulaire a accueilli de nouvelles activités sur son territoire. Après le football américain, le baseball est désormais en plein essor et séduit adultes et enfants.C’est en 2017 sous l’impulsion de quelques passionnés que ce sport débarque en Corse avec la création du club les « Imperatori ».« Nous avons commencé avec une section adulte, explique Filipe Mendes qui partage le coaching des équipes avec Jean-Claude Calzaghe à Ajaccio. Nous n’avions que quelques enfants intéressés à l’époque. L’an dernier, les choses ont évolué, nous avons développé une ligue. Le club d’Aléria a réussi à former deux équipes d’enfants. Ainsi, nous pouvons aujourd’hui créer un championnat grâce aux équipes présentes à Ajaccio, Aléria, mais également Bastia ».Actuellement, quinze enfants sont inscrits à Ajaccio en plusieurs sections et s’entraînent les samedis après-midi de 14 à 16 heures et les mercredis de 18 heures à 19h30 au stade de Vignetta. Concernant les adultes ils s’entraînent sur le stade de Suartello les mercredis après-midi de 15 heures à 17h30. Cette proximité avec les entraînements des enfants permet aux plus jeunes d’être encouragés par leurs aînés.« C’est un sport complet qui est à la fois collectif, mais aussi individuel, c’est-à-dire que selon les postes occupés, on peut se challenger et se dépasser soi-même tout en développant l’esprit d’équipe. L’objectif au-delà de la Corse est de pouvoir constituer une équipe régionale d’enfants réunissant les meilleurs joueurs de l’ensemble des clubs afin de pouvoir disputer la compétition nationale ».Les "Imperatori" s’entraînent aujourd’hui principalement sur le stade de Suartello prêté par la Mairie. "Nous remercions évidemment la Mairie d’Ajaccio pour le prêt de ce terrain en pleine nature, ce qui est très agréable. Nous veillons à l’entretenir. Nous ambitionnons d’ouvrir les discussions avec les décideurs afin de le développer et l’adapter davantage, notamment pour la pratique du baseball, car en Corse, il n’existe pas encore de stade homologué pour ce sport".Le club peut être contacté sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. La cotisation est actuellement à 150 € l’année pour les adultes et 120 € pour les enfants avec « des facilités de paiement, précise l’entraîneur,