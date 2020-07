Le Vescovato Casinca Basket impatient de retrouver les paniers

Le club s’est fait une belle place parmi le basket insulaire depuis sa création en 1979 sous l’impulsion de Jean Pierre Giansily.Un club qui au fil des années 80 a grandi, mûri et amplifié son essor dans les années 90 grâce à la construction du gymnase «Charles Orlanducci» qui lui a permis de disposer de belles installations. Le VCB se fait alors une belle place dans les championnats régionaux et apparaît même en championnat de National 4 féminin puis en National 3 masculin. L’an passé l’équipe U18 Féminine a remporté le championnat PACA- Corse. Le VCB, présidé aujourd’hui par Muriel Ottomani, compte 130 licenciés, 6 entraîneurs, dont 4 diplômés, et trois assistants coachs. Il regroupe 6 équipes engagées en championnat régional 5x5 et 8 en Coupe de Corse, 4 équipes engagées en championnat 3x3 (U15F, U15M et Seniors F) et une équipe «Loisir».

«En raison de la crise sanitaire nous avons dû stopper toutes nos activités mi-mars» indique Muriel Ottomani.«De nombreuses manifestations chères au club, dont des tournois et stages sur le continent, ont du être annulées. Mais je retire quand même du positif dans cette saison écourtée. De nombreuses équipes finissent dans le haut du tableau en championnat régional 5x5 ou 3x3. Trois de nos joueuses féminines U15 ont été sélectionnées en championnat PACA (sélection Corse), trois U13F et un U13M retenus dans les sélections corses ayant participé au Tournoi Inter Comité de la Zone Sud Est».



A l’instar d’autres clubs le VCB s’est bien organisé durant le confinement avec notamment un programme vidéo d’exercices à faire chez soi. Même si la crise semble s’éloigner, pas de reprise programmée pour l’instant. «On pense pouvoir organiser des journées portes ouvertes en août voire quelques stages mais la reprise devrait être plutôt effective en septembre. Nous militons pour le développement du basket dans la région avec notamment l’ École de Mini-Basket, la formation des jeunes U11 à U17, sans oublier nos équipes seniors et U20».