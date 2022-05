Le Squash Balagne vice-champion de France en U17

Rendez-vous squash

12 au 15 mai : championnats d’Europe par équipes U17 ans à Eindhoven

26 au 29 mai : championnats de France Individuel Jeunes à Clermont-Ferrand

Face aux meilleures formations continentales, le Squash Balagne, qui compte actuellement dans ses rangs pas moins de neuf joueurs classés dans le top 8 national des différentes catégories jeunes de U11 à U19 ans, n’a plus depuis longtemps le moindre complexe. Et cela s’est encore confirmé ce week-end à Saint-Ouen l’Aumône à l’occasion des France par équipes U13 ans et U17 ans, disputés sous le format de 3 matchs par rencontre (2 garçons et 1 fille).Emmenée par le n°1 Français U17 ans, Antonin Romieu, l’équipe U17 avait cependant fort à faire dès les matchs de poule face à une solide concurrence. Antonin Romieu, Ennio Sciascia et Noémie Ledrich devaient tout d’abord écarter Nancy (2/1), Jarville (3/0) et surtout Squash 95 (2/1) vice-champion de France en titre. Trois succès, qui permettaient aux Balanins de poursuivre dans une nouvelle poule à 3 avec les autres vainqueurs du 1er tour. La médaille déjà en poche, il restait à en déterminer la couleur.Dans la première rencontre face à la Réunion, Ennio Sciascia, battu 0/3 par Thomas Mauras, joueur de l’équipe de France, et Noémie Ledrich, défait de peu face à Amandine Leguernic (1/3) passaient le relais à Antonin Romieu, qui s’imposait facilement 3/0 face à Baptiste Legrand en vain. La médaille d’argent restait envisageable, il fallait pour cela s’imposer face à Clermont-Ferrand, battu également 1/2 par La Réunion, déjà sacrée championne de France. Dans le premier duel Ennio Sciascia jetait toutes ses forces dans la bataille, mais s’inclinait 1/3 face à Ilyes Hammouche. Noémie Ledrich prenait le relais face à Emma Vassenet. La Balanine démarrait parfaitement son match et menait 2/0, mais accusait un coup de mou et se faisait rejoindre 2/2. Dans le 5e jeu, les échanges intenses s’enchainaient jusqu’en toute fin de match où la Balanine arrachait la décision 13/11 ! A 1-1, Antonin Romieu avait le sort de son équipe dans sa raquette.Le Balanin montrait qu’il était bien le patron de la catégorie en dominant 3/0 Floris Dupuy-Constant, et offrait aux siens une très belle médaille d’argent. Ce dernier nous confiait : « J’avais vraiment à cœur d’aller chercher cette médaille avec les copains. Jouer pour son club, avec tout ce que nous avons vécu depuis tant d’années, est une grande fierté et un grand plaisir. Très, très heureux pour tout le monde, c’est une superbe récompense collective. »Après l’argent en 2007 pour Antoine-Camille Petrucci, Steeve Gueyraud et Marine Dicchi (Juniors), l’or en 2018 pour Antonin Romieu, Noémie Ledrich, Vincent Luigi et Tristan Mebarek (U13 ans), le Squash Balagne décroche une nouvelle médaille en argent pour ces championnats, véritable révélateur des meilleurs clubs formateurs.Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, les U13 ans emmenée par la petite sœur Lily Romieu (n°1 française U13 ans) se sont également mis en évidence. En poule, deux succès face à Plessis-Trevise (2/1), puis Pyramides (2/1) et une défaite (1/2) face à la Réunion permettaient aux Balanins de terminer 2emes de leur tableau.Qualifiés pour les demis, ils retrouvaient Squash 95 pour une courte défaite (1/2). La médaille de bronze échappait ensuite de peu à Gonçalo Miranda, Loan Najar Martelli et Lily Romieu, qui s’inclinaient 1/2 pour leur dernière rencontre face à Gradignan. Au pied du podium, les Balanins, tous première année de catégorie, auront certainement de solides arguments à faire valoir l’an prochain.D’ici là, 18 jeunes Balanins seront présents à Clermont-Ferrand dès la fin du mois pour les France Individuel Jeunes avec de sérieuses ambitions de médailles. Ce qui faisait dire au président Jean-Louis Guidoni : « C’est une nouvelle très belle récompense pour notre petit club. Il faut mettre en avant le travail effectué par le staff depuis des années, qui permet aujourd’hui de nous positionner parmi les tout meilleurs clubs formateurs français. Un grand bravo aux enfants et au staff ! On va continuer, car la saison n’est pas finie et il y a encore de beaux moments à vivre d’ici cet été. »