Le Sporting sombre au Havre (3-0)

Stade Océane, Le Havre AC : 3 SC Bastia : 0 (2-0)

Buts pour Le Havre : Lloris (23e), Cornette (32e), Lekhal (47e)

Pour le SC Bastia :

Arbitre : Rémy Landry

Avertissements : Lekhal (45e) au Havre, Robic (45e), Ducrocq (54e) au SC Bastia



Le Havre AC

Desmas, El-Hadjam, Sangante, Lloris, Casimir, Richardson, Lekhal, Kecta puis Diakité (60e), Mahmoud, Kitala, Cornette



SC Bastia

Placide, Sainati puis Magri (59e), Ndiaye, Kaïboué, Van Den Kerkhof, Vincent, Ducrocq puis Roncaglaia (70e), Tavares puis Guidi (77e), Salles-Lamonge, Robic puis Camara (60e), Alfarela puis Santell (70e)



Deux buts concédés en l'espace d'un peu plus de 30 minutes : le SC Bastia qui n'avait plus concédé de buts au cours des quatre dernières rencontres est tombé de haut ce samedi soir au stade de l'Océane, où le Havre l'attendait de pied ferme.



Le Sporting de Brouard est resté pourtant en place pendant un bon moment, mais les Corses n'étaient pas visiblement dans les mêmes dispositions que celles qui leur ont permis de mener cette belle série.



Le Havre n'a pas manqué d'en profiter dès la 20e minute de jeu quand sur un centre de Mahmoud, Lloris s'est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon au fond des filets de Placide.

Un peu moins d'un quart d'heure plus tard, c'est Cornette d'une superbe demi-volée du droit, qui a eu raison du portier bastiais au terme d'un tir décoché de l'entrée de la surface de réparation corse.

Les visiteurs auraient pu même être mis définitivement KO sans l'intervention de Placide qui un peu avant la pause s'opposait à une nouvelle tentative normande signée Richardson.



Les affaires corses ne s'amélioraient pas à la reprise.

En effet à la 47e minute, Lekhal, en embuscade au second poteau sur un corner de Cornette tout d'abord repoussé, signait le troisième but normand de la soirée.

Brouard tentait alors de revoir ses batteries en appelant Magri et Camara puis Santelli et Roncaglia sur le terrain, mais cela ne changeait rien à l'affaire : le Sporting de Bastia, si généreux chez lui à Furiani, continuait à faire dans l'à peu près sauf quand Salles-Lamonge obligeait le gardien local Desmas à se coucher sur une belle frappe croisée.

Mais c'était bien insuffisant pour espérer pouvoir inverser le cours de la rencontre.