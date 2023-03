Le Sporting se fait peur avant de s’imposer avec brio face à Nîmes (4-2)

Si les Bastiais entraient bien dans le match, sur un contre, ils se faisaient punir par les gardois. 0 – 1. On jouait depuis seulement 11 minutes. Les joueurs du président Ferrandi réagissaient aussitôt mais les combinaisons devant le but de Maraval n’aboutissaient pas. Ils y parvenaient logiquement quand même à la 28ème par Djoco. Les bastiais continuaient leur pressing mais c’est sur un contre qu’ils marquaient, un but gag : deux joueurs nîmois se heurtant et laissant le but grand ouvert à Magri (35ème). La mi-temps était sifflée sur ce score de 2-1.

A la reprise la défense corse se faisait bouger par les crocos qui égalisaient par Pagis à la 50ème. En voulant reprendre l’avantage, les Bastiais s’exposaient aux contres des visiteurs et manquaient de se faire encore punir à plusieurs reprises. C’est sur un penalty indiscutable que Van Den Kerkhof redonnera l’avantage aux Corses à la 73ème.

Le match était bien rythmé et les deux formations se créaient de belles occasions chacune à tour de rôle. Les Bastiais se mettront à l’abri à 2 minutes de la fin grâce à Baï.

Fort de cette victoire somme toute logique, le SCB assurait son maintien. A lui de faire une bonne fin de saison pour grimper plus haut dans le classement.



Feuille de match

26ème journée de Ligue 2

SC Bastia 4 - 2 O. Nîmes ( 2 - 1 )

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau mais frisquet : 8 degrés.

Spectateurs : 9793



Arbitre Principal : Hakim Ben En Hadj

Arbitre assistant : Huseyin Ocak

Arbitre assistant : Valentin Evrard

4ème arbitre : Simon Amzallag.





Buts :

Tchokounte (11ème) – Pagis (50ème) pour Nîmes.

Djoco (28ème) - Magri (36ème ) - Van en Kerkhof (74ème sp) – Baï (87ème) pour SCB



Avertissements :

Vincent (15ème) – Magri (29ème) – Santelli (92ème) pour SCB

Djica (37ème) pour ON



SCB : Placide – Guidi – Bohnert – Kaïboue – Van Den Kerkhof – Palun – Vincent (c) (Baï 69ème)– Salles Lamonge (NDiaye 75ème)– Ducrocq – Magri (Santelli 80ème) – Djoco.

Entr. : Régis Brouard





ON: Maraval – Guessoum – Durand de Gevigney – Labone (Burner 86ème) – Djiga – Benezet (c) (Ambri 65ème) – Thomasen (Mousset 77ème) – Lopy – Fofana (Kouadio 65ème) – Pagis – Tchokounte.

Entr. : Frédéric Bompard





Le film du match

Après une minute de silence en hommage à des proches du club disparus cette semaine et une minute d’applaudissements pour saluer la carrière de Just Fontaine décédé mercredi à l’âge de 89 ans, le coup d‘envoi était donné par les Nîmois en rouge qui attaquaient face à la tribune Ouest et à une vingtaine de supporters gardois qui avaient fait le déplacement.

1ère période

7ème : Tir de loin de Kaïboue (SCB). Le ballon s’envole bien au-dessus de la transversale du gardien nîmois Maraval.

BUT 11ème : Sur un centre de la gauche de Lopy (ON), Tchokounte bien seul au 2ème poteau marque tranquillement du plat du pied. 0-1

20ème : Coup-franc des 30 m de Kaïboue (SCB). Le ballon vient se nicher dans les bras de Maraval.

22ème : Tir croisé de Van Den Kerkhof (SCB) de la droite à 25 m des buts gardois. Le ballon passe à 1 bon mètre du montant droit de Maraval.

25ème : Nouveau centre de la droite de VDK (SCB). La reprise acrobatique de Magri aux 6 m passe à coté du montant droit du portier nîmois.

27ème : Transversale de la gauche de Kaïboue (SCB) des 25 m. La tête décroisée de Vincent frôle le poteau droit de Maraval.

BUT 28ème : Sur un nouveau centre de la droite de VDK, Djoco propulse le ballon dans les buts nîmois. 1 – 1

31ème : Sur une hésitation de la défense bastiaise, Tchokounte, sur un centre de la droite de Fofana, hérite du ballon. Son tir en pivot est capté en deux temps par Placide pris à contrepied.

BUT 36ème : But gag ! Sur une longue passe de Guidi (SCB) pour Magri, Durand et Maraval (ON) se télescopent à l’entrée de la surface gardoise. Magri récupère le ballon et marque tranquillement dans le but vide. 2-1.

2ème période

BUT 50ème : Sur un corner de la droite de Fofana (ON), Pablo Pagis marque du pied droit d’une belle reprise au 1er poteau. 2-2.

52ème : Placide (SCB) gagne son duel face à Benezet qui se présentait seul à l’entrée de la surface bastiaise.

64ème : Centre de la droite de VDK (SCB) aux 6 mètres. Magri ne peut récupérer le cuir dont s’empare Maraval.

68ème : Tir de Bohnert (SCB) des 30 m à coté.

72ème faute de Tchokounte (ON) sur Magri dans la surface. L’arbitre désigne le point penalty

BUT 73ème : Van Den Kerkhof (SCB) transforme le penalty en glissant le ballon sur la gauche de Maraval : 3 – 2

84ème : sur un bon centre de Bohnert (SCB) de la gauche, Djoco propulse le ballon largement au-dessus de la transversale de Maraval

BUT 87ème : Bien lancé par Santelli (SCB), en position de défenseur, VDK déboule sur la droite, sert Baï, tout seul au 2ème poteau. Ce dernier inscrit le 4ème but bastiais. 4-2





Ils ont dit

Régis Brouard, entraineur du SCB

« Je félicite le groupe. A 12 journées de la fin on dépasse la barre des 40 points. Le mérite en revient à tous les joueurs. Ce soir on a eu une 2ème temps très dure et les buts ont récompensé notre débauche d’énergie. Une victoire dans la souffrance ce soir. Le but égalisateur a fait du mal. On a eu du mal à l’accepter. Ils nous ont imposé des duels dans le domaine aérien et ce n’est pas ce qu’on préfère. Ce qui est intéressant c’est qu’à chaque fois, je peux compter sur le banc. 12 journées, 36 points en jeu. Il peut se passer beaucoup de choses. On est concentrés sur nos 2 prochains déplacements et on fera le point ensuite. On va se fixer des objectifs, car notre classement est interessant ».



F. Bompard, entraineur Nîmes

« Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. On méritait mieux. A 2 -2, on doit mieux jouer les coups sur les contres. On a pris 4 buts, c’est lourd. Mais rien n’est fait pour la relégation. Ce n’est pas fini. On a eu de bonnes situations de contre attaques. On n’a pas concrétisé. Il y a eu une vraie réaction par rapport aux matchs précédents, on a été présents dans les duels. Tactiquement c’était bien, mai on a failli individuellement. »