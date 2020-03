Le Sporting s'impose à Drancy (1-2)

A Drancy, Drancy : SCB : (0-1)

Buts pour le Sporting : Schur (9e), Bocognano (58e) sur penalty



Le Sporting n'a pas lambiné à Drancy ce samedi en fin d'après-midi.

On jouait seulement depuis 9 minutes sur la pelouse locale quand Ben Saada et Schur unissait leurs efforts pour porter le danger dans le camp de Drancy. Au bout de cette action un centre-tir de Schur qui faisait mouche.

Ça ne pouvait pas mieux commencer pour le Sporting qui fut toutefois attendre l'heure de jeu et une faute sur Ben Saada pour obtenir un penalty que Bocognano transformait.

On pensait alors que cette sortie en région parisienne ne serait plus qu'une balade tranquille pour les Corses mais Drancy montrait encore les crocs et parvenait à réduire la marque quelques minutes plus tard.

L'important était alors de tenir ce résultat pour le SC Bastia à la lutte à la montée avec Sedan, tenu en échec à Bobigny.

Et les Bastiais ont parfaitement rempli leur contrat avec ce succès qui maintient les Ardennais à distance !