Bikingman 555 - Les premiers concurrents ont rejoint Biguglia

500 kilomètres à parcourir entre pistes et routes en Gravel Bike, pour un dénivelé positif de plus de 10 000 mètres avec un temps imparti de 60 heures au-delà duquel le classement n'était pas validé : tels étaient les principaux paramètres de cette première édition du Bikingman 555 qui s'est élancé vendredi matin à 7 heures du camping les Îlots d'Or à Porto-Vecchio. Un parcours très sélectif qui empruntait l'Alta Rocca, le Fium'Orbu, la Castagniccia pour basculer ensuite vers la région bastiaise, puis le Cap Corse avant de rejoindre Biguglia au terme de ce périple.





D'entrée de jeu, trois coureurs, Jean-Michel et Jean-Marc Maurin ainsi que Julien Antomarchi, prenaient les devants. Une échappée belle sur les chapeaux de roues qui allaient avoir raison des autres concurrents. Rapidement, il était acquis que ce trio ne pouvait plus être rejoint. Gérant les micros temps de récupération et de ravitaillement, il devait d'ailleurs creuser un écart significatif, tant et si bien que Jean-Michel Maurin, Jean-Marc Maurin et Julien Antomarchi franchissaient la ligne d'arrivée très tôt ce samedi matin aux alentours de 7 heures dans le temps identique de 24h37. La quatrième place était pour le Porto-Vecchiais Christophe Chubillau, mais à pratiquement 2 heures. Enzo Oddo complète ce top cinq.

Au moment où nous écrivons ces lignes, moins de dix concurrents ont rejoint Biguglia.





Le top huit ?

1. Jean-Michel Maurin 24h37, 2. Jean-Marc Maurin 24h37, 3. Julien Antomarchi 24h37, 4. Christophe Chubillau 26h23, 5. Enzo Oddo 27h27, 6. Vincent Pocchiola 31h46, 7. Anthony Duriani 33h22, 8. Eric Merle