Le Sporting s'en tire bien face à Dunkerque (1-1)

SC Bastia 1 – 1 USL Dunkerque (1-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : Beau

Spectateurs : 11 244

Arbitre : Thierry Bouille

Buts : Bianchini (9ème) pour SCB, Fernandez-Veliz (79ème ) pour Dunkerque

Avertissements : Bardelli (45+3) à Dunkerque, Vincent (50ème) – Keita (77ème) à Bastia



SCB

Placide – Roncaglia – Vincent (c) (Charbonnier 75ème) – Bohnert – Meynadier – Tavares – Keita – Janneh – Santelli (Okou 75ème) – Bianchini (Ducrocq 63ème) – Conte (Alfarela 24ème).

Entr. : L.Laslandes – M. Moretti



USLD

Kone – Fernandez – Youssouf – Sangante (c) – Anziani (Baghdadi 75ème)– Bardeli – Gbamin – Yassine (Bah 75ème) – Maurer (Ghrieb 60ème) - Courtet – Lagae.

Entr. : Luis Castro





Le coup d’envoi fictif de cette rencontre était donné par l’évêque de Corse, le cardinal François Bustillo, le coup d’envoi réel par les Turchini qui attaquaient cette première période face la tribune ouest. Les Bastiais mettaient d’entrée de jeu le pressing sur le but de Kone mais la défense nordiste restait sereine face à cette domination.

A la 9ème minute de jeu sur une ouverture lumineuse de Conte du rond central, Bianchini, sur la gauche, grillait la politesse à son garde du corps et ajustait Kone venu à sa rencontre. 1 – 0.

Le match était lancé pour les joueurs de Moretti. S’ils menaient au score, les Corses n’en relâchaient pas pour autant leur pressing sur le but dunkerquois. Un petit moment de flottement de la défense insulaire faisait trembler les supporters bleus mais la détente de Placide sur un tir des 9 mètres de Yassine les rassuraient (15ème).

Puis c’était Courtet qui affolait la défense corse. Fort heureusement son tir des 6 mètres était contré par Keita (17ème). Le match était animé, les deux formations se rendaient coup pour coup et Kone détournait sur sa gauche un tir de Conte (20ème) bien démarqué par Bonhnert.

Coup dur pour le Sporting à la 24ème puisque Conte blessé devait céder sa place à Alfarela. Peut-être déstabilisés par ce changement pas prévu si tôt les coéquipiers de Vincent bafouillaient leur football commettant de nombreuses erreurs. Les nordistes acculaient les bleus sur leur but et ceux-ci ne pouvaient compter que sur des contres pour mettre en danger leurs adversaires.

Dans les dix dernières minutes de cette première période, les joueurs de Michè Moretti entraient vraiment en résistance. Un tir puissant de Maurer à l’entrée de la surface corse faisait encore passer le frisson dans le dos des supporters bastiais mais le ballon s’envolait largement au-dessus de la transversale de Placide (43ème). Après plus de 3 minutes de temps additionnel, les Bastiais rentraient aux vestiaires avec ce petit but d’avance.





En seconde période la première banderille était l’œuvre de Anziani qui d’un tir des 20 m obligeait le gardien bastiais Placide à se détendre (47ème).

Malgré une réorganisation effectuée à la pause, l’équipe du président Ferrandi souffrait encore face aux coups de butoirs dunkerquois. Il fallait un arrêt réflexe de Placide sur sa ligne sur une tentative de Courtet au point de penalty pour éviter l’égalisation (56ème). Sur les quelques contres qu’ils avaient les Corses manquaient aussi de lucidité et de précision.

Si peu à peu les Bastiais se défaisaient de l’emprise des visiteurs, ceux-ci restaient très dangereux. Un tir de Bardeli frôlait le montant doit de Placide (68ème). Dans le dernier quart d’heure de jeu le physique prenait alors le pas sur le technique et les deux coachs effectuaient de nombreux changements

A la 79ème sur un corner de la droite de Ghrieb, un coup de boule de Fernandez-Veliz aux 6 m propulsait le cuir dans les filets de Placide. 1 – 1.





Les Bastais allaient devoir faire front sur cette fin de match tant l’appétit des nordistes était grand. Dans les 3 minutes de temps additionnel, les deux équipes restaient prudentes et ce score de 1-1 sanctionnait la fin de la rencontre.

15ème avec 37 points, le Sporting est à 2 points du premier relégable Troyes qui jouera lundi chez le leader Auxerre.