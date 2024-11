Le Sporting s'attaque à Laval pour inverser la tendance : "On est dans le vrai, ça va finir par payer"

À l'occasion de la 13e journée de Ligue 2 ce vendredi soir, le Sporting Club de Bastia, actuellement 10e avec 15 points, se déplace à Laval, 9e avec le même total. Après une défaite à Caen et quatre matchs nuls consécutifs, le club du président Pierre-Marie Ferrandi reste sur place et espère redresser la barre en Mayenne.



« Après notre défaite, le coach a su trouver les mots », affirme Amine Boutrah, l'attaquant bastiais. « On est frustrés car on est un groupe de gagnants, mais on reste optimistes. Dans ces moments-là, il faut retenir le positif. On travaille dur, on se crée des occasions, et ça va finir par payer. Le groupe ne doute pas car nous avons des joueurs de qualité et un staff compétent. »



Concernant l’adversaire du jour, Amine Boutrah préfère se concentrer sur son équipe : « Je préfère parler de nous plutôt que des autres. Nous avons nos propres qualités, et c’est avec elles que nous allons aborder ce match. »



L’entraîneur Benoît Tavenot reste tout aussi déterminé : « Il nous faut faire un peu plus pour basculer un match en notre faveur. Actuellement, nous sommes disciplinés, les joueurs répondent à nos attentes, mais peut-être faut-il sortir un peu du cadre tout en restant raisonnables. Il nous faut trouver les leviers pour faire basculer les matchs en notre faveur. »



Pas de signe d’inquiétude pour le tacticien bastiais, qui se réfère aux statistiques pour prouver que son équipe est sur la bonne voie : « Si on analyse les statistiques, plusieurs indicateurs montrent que nous allons dans la bonne direction. C’est vrai que nous payons cher certaines erreurs, mais au niveau offensif, il nous manque encore un joueur dans la rotation. C’est une question de détails, il nous faut être plus efficaces dans nos choix. »



Benoît Tavenot pointe aussi un autre secteur à améliorer : les coups de pied arrêtés. « Nous avons un déficit sur les coups de pied arrêtés offensifs, et nous accentuons notre travail sur ce point. Concernant l’implication des joueurs, je n’ai rien à redire. Si contre Clermont, nous avons manqué d’agressivité, nous avons bien réagi ensuite. Pour Laval, je n’ai pas besoin de remobiliser les joueurs, car ils sont déjà pleinement concentrés. Mon rôle est simplement de veiller à ce qu’ils maintiennent cette mobilisation et ne relâchent pas leurs efforts. Le danger, c’est de faire moins. »



Quant à Laval, Benoît Tavenot reconnaît la solidité de l’équipe lavalloise : « C’est une bonne équipe de Ligue 2, homogène et bien structurée. Elle maîtrise ce qu’elle fait, et il nous faudra répondre à un défi athlétique, à leur rapidité. Mais malgré les résultats récents, nous n’allons pas changer fondamentalement notre approche, car elle déstabilise déjà nos adversaires. Statistiquement, nous sommes dans le vrai, il nous manque juste quelques petits ajustements pour passer du bon côté. »



Hormis Christophe Vincent, toujours blessé, Benoît Tavenot pourra compter sur l’ensemble de son effectif pour ce déplacement en Mayenne.