Le Sporting nouveau a élu son premier conseil d'administration

"C'est le conseil d'administration qui va ramener le Sporting ver les étoiles" : c'est en ces termes que Pierre-Noël Luiggi a présenté les 10 personnes, parmi lesquelles il figurait, qui géreront, désormais, le Sporting.

Un conseil issu de la Scic, constituée autour des représentants des groupes Ferrandi et Luiggi qui, il y a quelques mois, avaient décidé de reprendre le flambeau bleu.

"Cette élection rend encore plus officielle qu'elle ne l'était la démarche entreprise il y a quelques mois" s'est encore félicité Pierre-Noël Luiggi, visiblement fier, d'avoir mené à bien cette entreprise aux côtés de Claude Ferrandi.



Le premier président du conseil d'administration de la Scic ne l'était pas moins en livrant les chiffres traduisant la belle adhésion à l'initiative lancée il y a quelques semaines : des acteurs économiques, des salariés, des supporters, des collectivités (Bastia, Porto-Vecchio, Campile) ont emboité le pas.

Au final une levée de fonds de 1,2 million d'euros en fin d'année qui vont "venir abonder le budget prévu pour l'accession en National," ainsi que le soulignait Claude Ferrandi.

"Le capital variable continuera de croître comme continuera sur le chemin de nos ambitions affichées et que nous afficherons".



Des ambitions partagées par les nouveaux administrateurs (voir ci-dessous) qui n'aspirent qu'à "ramener le club au plus haut niveau", un club remis sur pied après avoir été longtemps "en mort clinique" et pour lequel tout le monde va tirer dans le même sens pour "le remettre à la place à laquelle il doit être".



"Tous les représentants du conseil d'administration sont rassemblés devant vous. Il s'agit d'un moment unique et historique. Nous aurons la responsabilité de porter le club là ou nous voulons" a conclu, enthousiaste, Pierre-Noël Luiggi.

La suite de la nouvelle belle histoire des "bleus" pourrait se dérouler dans quelques jour à Sedan...