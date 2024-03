Le Sporting inefficace balayé par Saint-Étienne réaliste (0-4)

SC Bastia 0 – 4 AS St Etienne (0-2)

Buts : Chambost (16e) - MBuku (45+ 2 sp – 78 e – Cardona (67e) pour Saint Etienne

Arbitre: Pierre Gaillouste



Avertissements

Roncaglia (22ème) – Alfarela (45+2) pour Bastia

MBuku (45+2) pour Saint Etienne.



Spectateurs : 11 598



SCB

Fabri – Roncaglia (Loubatière 77ème) – Dramé – Keita – Bohnert – Tavares (Meynadier 77ème) – Janneh – Siby (Conte 59ème)– Vincent (c) – Bianchini (Santelli 66ème) – Alfarela (Boumaaoui 77ème) .

Entr. : L.Laslandes – M. Moretti



ASSE

Larsonneur (c) – Nade (Briançon 80ème) – Petrot – Batubinsika – Macon – Monconduit (Tardieu 72ème) – Chambost – Cafaro (Mbuku 39ème) – Moueffek (Bouchouari 72ème) – Sissoko – Cardona (Bentayg 80ème).

Entr. : Olivier Dall'Oglio





Après une minute de silence en hommage à Jean-Jacques Dussol, les Stéphanois donnaient le coup d’envoi attaquant face à la tribune Est, toujours à moitié suspendue.

Et les choses ne trainaient pas puisque dès la 2ème minute de jeu l’arbitre accordait un penalty aux Bastiais suite à une faute de Nade sur Alfarela dans la surface. Coup de pied de réparation bien détourné sur sa droite par le gardien forézien Larsonneur. Belle occasion manquée pour le Sporting !

Grâce à un jeu rapide et de belles combinaisons, les Bastiais harcelaient bien la défense des verts. Au quart d’heure de jeu les visiteurs se réveillaient et ouvraient le score sur un corner direct de Chambost au prem ier poteau (16e). 0-1

Les joueurs de Michè Moretti et Lilian Laslandes se remettaient vite en selle. Malheureusement la finition n’était pas au rendez-vous. A la 19 e minute sur un caviar de Bianchini, Tavares seul face au gardien stéphanois plaçait le ballon largement au dessus des cages. Décidément les Corses ne concrétisaient pas leurs occasions !

Heureusement les visiteurs se montraient eux aussi maladroits. Suite à une bévue d’un Bastiais dans l’axe à la 29ème, Sissoko ratait un but tout fait sur un centre au cordeau de Cardona.

Et nouvelle grosse occasion pour les bleus à la 37 e minute Vincent récupèrait un ballon aux 30 mètres et centrait de la droite. Alfarela aux 6 mètres ne pouvait qu’effleurer le ballon de la tête !

Dans le temps additionnel (45+2) Tavares commettait une faute sur MBuku dans la surface. Si l’arbitre central faisait signe de continuer à jouer il se ravisait sur avis de son juge de touche et désignait le point de penalty. Sur celui-ci MBuku prenait Fabri à contrepied. 0-2

S’en suivait une grosse échauffourée entre joueurs. Dans le même temps le capitaine Bastiais Christophe Vincent déposait une réserve sur le penalty auprès de l’arbitre. A la pause le SCB avait deux longueurs de retard sans pourtant être vraiment dominé par son adversaire, beaucoup plus réaliste que lui.





Les joueurs du président Ferrandi repartaient certes pied au plancher en seconde période mais se heurtaient à une défense forézienne bien regroupée. Les Verts ne prenaient plus aucun risque, tous derrière, prêts aux contres ! Sur l’un d’eux, à la 67 e minute les bleus concédaient un corner. Bien joué par les Stéphanois, celui-ci permettait à Cardona d’ajouter un 3 e but. Un tir à ras de terre qui filait au ras du montant de droit de Fabri.

Sur un autre contre à la 75ème, Cardona était à un cheveu de punir encore plus les Bastiais. Son tir des 20 m passait à quelques centimètres du poteau gauche de Fabri.

Le contre suivant à la 78ème ne sera pas raté ! MBuku seul face à Fabri gagnait son duel. 0-4

Santelli tentait bien sa chance à la 88 e à 25 m des buts, mais son ballon passait au-dessus de la transversale de Larsonneur

Défaite 4- 0 et voilà le Sporting à peine au-dessus du relégable ! La trêve internationale fera-t-elle du bien ? Des changements sont peut-être à attendre !