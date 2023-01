Le Sporting de Bastia ramène un succès précieux de Grenoble (0-1)

Stade des Alpes, Grenoble Foot : 0 SC Bastia : 1

<but pour Bastia : Djoco (90e)

Arbitre : Olivier Thual

Avertissements : au FC Grenoble; Sainati (66e) au SC Bastia





Grenoble Foot

Maubleu, Monfray, Paquiez, Mendy puis Gaspar (75e), Diarra, Bambock, Touray, Benet, Phaëton puis Sbai (75e), Tell. puis Meissa Ba( 66e), Bamba





SC Bastia

Placide, Tavares, Sainati, Kaibouë, Ducrocq, N'Diaye, Bonhert puis Van den Kerkhoff(79e), Guidi, Vincent puis Salles-Lamonge (71e), Santelli puis Djoco (63e), Baï puis Magri (63e)



Ce sont deux équipes très proches l'une de l'autre - au classement comme sur le plan technique, tactique et athlétique - qui ont évolué ce samedi soir sur une pelouse du stade des Alpes où le thermomètre flirtait avec le zéro degré.

Mais au-delà de ces considérations, il s'agissait d'un côté comme de l'autre de faire fructifier son capital points pour rester au contact de ceux qui occupent les meilleures places à la tête du championnat.



Pourtant après la première période, malgré quelques opportunités de part et d'autre, Grenoble Foot et pas davantage le SC Bastia n'avait réussi à faire trembler les filets.

On pense notamment côté grenoblois à la frappe de Tell (27e), à cette tentative avortée de Phaëton (29e), à cette reprise de la tête lobée de Tell qui a frôlé le montant droit de Placide.

Côté bastiais il y eut cette occasion signée Bonhert d'entrée de jeu qui s'est terminée par un coup franc contre… lui et puis en fin de première période ce centre tendu du même Bonhert que Maubleu repoussait, finalement, des deux poings.



À la pause donc on pouvait considérer que Grenoble avait a eu ses bonnes périodes et s'était créé les meilleures occasions, sans parvenir à conclure face à une équipe de Bastia qui affichait un niveau très proche du sien.



Le début de la seconde période de jeu confirmait cette impression et si Bastia obtenait une 7e corner c'était encore Grenoble qui se montrait le plus actif dans le camp adverse.

Pourtant ce n'était qu'à l'entame du dernier quart d'heure alors Régis Brouard avait bouleversé une partie de son équipe que les locaux signaient leur plus belle occasion, mais c'était sans compter sur Placide qui stoppait de belle manière à cette tentative de Ba que tout le stade des Alpes voyait, déjà, au fond des filets visiteurs.

Mais Bastia restait lui aussi très actif avec des offensives de plus en plus tranchantes.

Et ce qui devait arriver arriva., même si l'on s'y attendait plus.

Les Corses qui avaient subi jusque-là allaient en effet profiter d'une erreur locale pour quitter le stade des Alpes avec 3 points.

Comment ?

Après un ballon mal renvoyé par la défense grenobloise, Djoco parvenait, en effet, à contrôler à l'entrée des six mètres et à fusiller Maubleu d'une frappe limpide.

Et Bastia s'imposait 1 à 0.