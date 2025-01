Le Sporting de Bastia concède le nul à Metz sur la fin (1-1)

Stade Armand Cesari à Furiani SC Bastia 1 - 1 FC Pau (1-0)

Arbitre : Florent Batta

Spectateurs : 8 435

Buts :

Blé (11e) pour Bastia

Hein (sp 90+3) pour Metz.



Avertissements : Etoga (39e et 63e) - Vincent (43e) – Oulai (57e) – Meynadier (58e) Placide (90e) à Bastia

Gueye (45e) à Metz



Exclusion

Etoga (63e) à Bastia



SCB

Placide – Roncaglia – Meynadier – Akueson – Oulai (Maggiotti 90+3) – Vincent (c) (Guevara 90+3)– Etoga – Janneh – Boutrah – Cissé – Blé (Tavares 70e).

Entr. : Benoît Tavenot





FCM

Bodart – Colin – Udol (c) – Lo (NDuquidi 36e)– Kouao (Van Den Kerkhof 64e)– Deminguet – Stambouli (Asoro 83e) - Hein – Diallo (Bokele 64e) – Sabaly – Gueye (Sane 83e) .

Entr. : Stéphane Le Mignan



Les Messins donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Ouest. Les visiteurs étaient les premiers à se mettre en action avec une tête de Sabaly au point de penalty. Mal cadré, le ballon passait à côté du poteau gauche du gardien Placide. Une minute plus tard sur une interception, Gueye s’échappait sur la gauche mais son tir ne faisait pas mouche non plus. La réaction bastiaise était timide avec un tir de Boutrah à l’entrée de la surface messine mais sans danger pour le gardien Bodart (7e).

A la 11e minute, Maxime Blé, lui, ne ratait l’occasion que lui donnait Boutrah sur le côté gauche. Le jeune attaquant s’infiltrait dans la surface lorraine et, malgré un angle fermé, trompait Bodart sorti à sa rencontre. 1-0

Sur le terrain les Bastiais mettaient fougue et détermination, pressant les Lorrains en quadrillant bien le rectangle vert. Si les joueurs de Stéphane Le Mignan faisaient bien circuler le ballon, ils ne mettaient que rarement en danger la défense insulaire.

Blé se créait encore une occasion sur un centre de Oulai de la droite, mais sa reprise au point de penalty passait largement au-dessus de la transversale du portier lorrain (33e).

A la 37e après une longue chevauchée sur le côté droit, Cissé frappait en force de l’intérieur de la surface obligeant le gardien lorrain à la parade. Si les occasions se multipliaient pour les bleus, ils ne parvenaient pas à conclure. La dernière action était à mettre à l’actif de Boutrah, qui tentait sa chance du droit à gauche de la surface de réparation. Bodart renvoyait le cuir.

1-0 c’était un score logique à la pause.





Comme en début de 1ère période, les Messins accaparaient le ballon, tentant de revenir au score rapidement. S’ils marquaient à la 46e le but était invalidé pour hors-jeu de Gueye.

Sur un contre Vincent s’essayait d’un tir des 25 m mais avec soulagement le portier lorrain voyait le ballon passer largement au-dessus de sa transversale (53e).

Les « grenats » dominaient, insistaient, les occasions devenaient plus franches mais la défense bleue tenait bon. Le jeu devenait alors très physique, haché par les coups de sifflet de l’arbitre qui sortait les cartons.

Sur un nouveau raid les Bastiais touchaient du bois. En l’occurrence c’est Cissé qui faisait trembler la transversale de Bodart (62e)

Sur une faute Kouao, le milieu de terrain bastiais Etoga récoltait un deuxième carton jaune, synonyme d’exclusion (63e). En infériorité numérique, les Corses devraient tenir. Il y avait en tout cas beaucoup de tension dans cette fin de match.

Pourtant à la 73e sur un contre et un centre de Tavares de la gauche, Boutrah avait le 2e au bout du pied, son ballon rasant le montant gauche de Bodart. Puis c’est Roncaglia de la tête qui inquiétait le portier messin (75e).

Les Bastiais gâchaient encore une belle occasion de faire le break à la 77e . Après une longue course sur la gauche, Boutrah servait Cissé sur sa droite. Dans la surface, le tir de ce dernier était contré par un défenseur (78e).

Dans les 10 dernières minutes Metz pressait, Bastia souffrait, le public poussait.

Frissons dans le dos des supporters lorsqu’à la 89e un bolide de Asoro passait tout près du montant droit de Placide.

Dans les arrêts de jeu, un crochet de Vincent sur Hein dans la surface faisait désigner le point de penalty à l’arbitre.

Hein convertissait en but !

1-1. Le score en restait là.

Dommage, le SCB, qui avait bien maitrisé son sujet, méritait mieux.