Le Sporting de Bastia battu 4 à 0 à Lorient : trop d'occasions ratées

Stade du Moustoir, FC Lorient : 4 SC Bastia : 0 (2-0)

Buts pour Lorient : Avom Ebang (5e), Koupri (42e) sur penalty, Katseris (70e), Yongwa (88e)



Arbitre : Hakim Ben El Hadj

Avertissements : Katseris (39e), Abergel (39e), Talbi (50e) à Lorient; Sebas 77e) à Bastia



FC Lorient

Mvogo - Silva, Laporte, Talbi, Yongwa - Katseris puis Mvuka (76e), Abergel (cap.), Avom Ebong, Pagis puis Fadiga (85e) - Kroupi puis Bamba (68e), Soumano puis Mendy (76e)



SC Bastia

Placide - Ariss, Akueson, Guidi, Meynadier puis Bonhert (85e) - Oulaï puis Vincent (65e), Ducrocq, Janneh puis Etoga (46e) - Sebas, Boutrah puis Ble (46e), Cissé puis Aîki (65e)



La pression au coup d'envoi était sur le tandem corse du FC Lorient, Pantaloni-Cahuzac dont les troupes avaient été dépassées dans le courant de la journée par le FC Metz à la tête du championnat.

Une pression que l'on a constatée sur le terrain où les Bretons se sont montrés les plus pressants dès les premières minutes.

Les Merlus s'accaparaient immédiatement le ballon et dès la 4e minute, lancé sur l’aile droite, Kroupi obtenait un bon coup tiré par Pagis. La tentative était repoussée, l’mais dans la continuité de l'action, il fallait une grosse intervention de Placide devant Talbi pour empêcher l’ouverture du score.

Mais cela n'allait pas tarder.

Quatre minutes plus tard après un slalom et la frappe de Yongwa repoussée difficilement par Placide, le ballon revenait à l’entrée de la surface d'om lorientais ne se posait pas de question : sa frappe partait dans le petit filet de Placide et cela faisait 1 à 0 pour Lorient.



Ce but breton donnait des ailes aux Corses qui, coup sur coup, avaient la possibilité de revenir au score. La première fois, lorsque Sebas se présentait seul devant Mvogo, se jouait du gardien et alors que tout le Moustoir voyait déjà le ballon au fond des filets des locaux, Silva surgissait pour sauver le capital de son équipe.

Et Bastia récidivait dans les minutes suivantes avec Cissé cette fois. Mais alors pensait pousser le ballon au fond des filets bretons, le Bastiais, gêné par le retour de Yongwa, se ratait complètement devant le but vide.

Et Bastia continuait sur ce bon tempo et c'est au moment où il semblait être en mesure de desserrer l'étreinte bretonne que le Sporting cédait pour la seconde fois. En effet, en fin d’action, Pagis était accroché dans la surface par Boutrah. C'était le penalty que Koupri s'empressait de transformer malgré Placide qui plongeait du bon côté.

Mais c'était bien dur pour des Corses qui avaient mis jusque-là les actions les plus nettes à leur compte.



La seconde mi-temps débutait sur la même configuration qu’une grosse partie de la première période : le pressing bastiais gênait les Lorientais qui rendaient très rapidement le ballon aux Corses.

Pourtant c'étaient encore les joueurs du duo Pantaloni-Cahuzac qui faisaient trembler les filets corses après avoir cru pendant un bon petit moment que les Bastiais étaient en mesure de pouvoir revenir.

Le KO était signé Katseris à 20 minutes du coup de sifflet final qui enroulait une frappe dans le petit filet de Placide

3 à 0 pour Lorient : c'était bien payé pour les Bretons mais les Bastiais, qui ont bu le calice jusqu'à la lie en s'inclinant une quatrième fois en fin de match après la démonstration de Yongwa (88e) peuvent se mordre les doigts d'avoir raté les occasions qu'ils se sont créées !