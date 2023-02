Le Sporting club de Bastia s'impose sans trembler à Rodez

A Rodez, stade Paul-Lignon, Rodez : 0 SC Bastia : 2 (0-1)

Burs pour Bastia : Kaïboué (25e), Vincent (60e), Van den Kerkof (79e), Djoco (85e)

Arbitre : Rémi Landry

Avertissements : Adeine (42e) à Rodez; Palun (45e) à Bastia



Rodez Aveyron Foot

Secchi - Abdallah, Raux Yao, Vandenabeele puis Soumano (81e) - Danger, Boissier puis Park (67e), Rajot, Senaya puis Depres (74e) - Adeline puis Younoussa (67e) - Mendes, Corredor



SC Bastia

Placide - Kaiboue puis Dramé (75e), Guidi puis Baï (90e), Palun - Tavares puis Van Den Kerkhof (75e) , Salles Lamonge, Ducrocq, Bohnert - Magri puis Alfarela (68e), Djoco puis Santelli (90e), Vincent



C'était une soirée de retrouvailles ce samedi soir au stade Paul-Lignon. Retrouvailles entre Régis Brouard et Rodez où il a évolué longtemps comme joueur puis a été entraîneur du RAF. Retrouvailles aussi entre Bastia et l'entraîneur de Rodez, Didier Santini qui a été longtemps un excellent joueur du Sporting.

Mais, au-delà des liens évoqués encore quelques instants avant la rencontre par David Suarez et Fethi Harek passés également par les clubs, Rodez et Bastia poursuivaient des buts diamétralement opposés : Rodez visait un succès pour tenter de se maintenir et Bastia lui aussi un succès pour aller plus loin.



C'est Bastia qui d'entrée de jeu se montrait le plus dangereux dès la 3e minute quand Djoco se retournait et armait une arme du gauche que Secchi, le gardien de Rodez allait chercher au premier poteau !



Mais la première grosse frayeur était pour les Corses quand Placide sur une mauvaise relance permettait à Rajot de cadrer sa frappe, mais le gardien visiteur se rattrapait parfaitement. Il brillait même un peu plus tard sur cette reprise de la tête à bout portant de Vandenabeele sur laquelle il réalisait un extraordinaire arrêt-réflexe sur sa ligne.

Pourtant c'est quand l'on s'inquiétait pour eux que les Corses allaient se montrer efficaces. Et de quelle façon.

Pour ce faire il n'est que d'obtenir un coup-franc aux 20 mètres. Et de demander à Kaïboué de le tirer. Le résultat est assuré : comme face à vous le verrez, comme face à Guingamp, enrouler sa frappe et le ballon terminer sa course dans la lucarne, ici droite, du gardien ruthénois.

Du grand art.

Mais Rodez entendait bien ne pas en rester là. À l'approche de la pause, les joueurs de Santini poussaient, mais en vain, pour égaliser.

Ils poursuivaient sur la lancée à la reprise, mais une fois encore c'était le Sporting de Bastia qui , à l'heure de jeu, se montrait le plus efficace sur cette frappe lourde sous la barre de Vincent, permettant ainsi à ses couleurs de faire le break et de regagner l'île de beauté avec 3 points précieux.