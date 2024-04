Le Sporting assure son maintien face à Concarneau (2-0)

SC Bastia 2 – 0 US Concarneau (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle grasse

Temps : nuageux et froid

Spectateurs : 10 371

Arbitre principal : Bastien DECHEPY

Buts :

Santelli (52ème) – Charbonnier (90+4) pour SCB

Avertissements :

Celestine (46ème) à Concarneau

Drame (55ème) à Bastia



Exclusion

Moussiti-Oko – (72ème) à Concarneau



SCB

Placide – Drame – Bohnert (Meynadier 75ème) – Tavares – Keita – Okou – Vincent (c) (Siby 75ème) - Ducrocq – Janneh (Roncaglia 82ème) – Santelli (Bianchini 63ème)– Alfarela (Charbonnier 82ème) .

Entr. : L.Laslandes – M. Moretti



USC

Salles – Georgen (Faussurier 82ème) – Celestine – Paro – Bares – Etuin (c) – Mouazan (Matondo 66ème) – Philiponeau (Sinquin 70ème)– Urie (Diawara 66ème) – Ba – Chadli (Moussiti 66ème)

Entr. : St. Le Mignan



Le coup d’envoi était donné par les Bastais qui attaquaient cette 1première période face à la tribune Est. Le premier tir était corse, à l’extérieur de la surface, Alfarela ne trouvait pas le cadre (2e).

Sans être dominateur les joueurs du président Ferrandi se montraient les plus menaçants avec à la 7e minute ce tir de Vincent au point de penalty détourné du bout des gants par le gardien Salles. Deux minutes plus tard énorme occasion d’Alfarela qui profitant d’une mauvaise passe en retrait d’un défenseur breton pour son gardien, s’emparait du ballon mais excentré à gauche ne pouvait redresser la course du ballon.

Le jeu se stabilisait à la 20e minute et les « Thoniers » posaient alors leur jeu. Le Sporting laissait venir et sur les contres se montraient plutôt maladroits.

Un centre fuyant de Chadli devant le but de Placide faisait passer le frisson dans le dos des supporters (29 e ).

Passes trop longues, imprécises, mauvais contrôles, les joueurs du SCB bredouillaient leur football.

A l’amorce du dernier quart de cette première période, le SCB était à la peine.

Un éclair à la 37e : sur un centre de Bohnert de la droite, Alfarela reprenait de volée dans la surface mais le ballon passait au-dessus de la transversale du portier breton Salles.

Un bon tir de Janneh à la 40 e tentait de remettre les bastiais sur les rails. En vain ! Les joueurs de Michè Moretti passaient à travers cette première partie de match. 0-0 à la pause.

Et ça ne repartait pas trop dans le bon sens pour les bleus dans cette seconde période avec toujours beaucoup de déchets dans le jeu. Sans être géniaux les visiteurs développaient leur football. Et c’est sur un contre à la 52e que le Sporting ouvrait le score. Une passe de Bohnert de la droite, un bon crochet en rotation et Santelli au point de penalty mystifiait Salles 1 – 0. Pas malheureux les Bastiais !

2 minutes plus tard Santelli trouvait la transversale du portier breton.

A la 57 e sur un bon coup franc de Chadli à l’entrée de la surface, Placide se détendait sur sa droite pour boxer le cuir en corner puis à la 61e interceptait magiquement un centre de la droite de Chadli.

Le jeu s’animait de plus en plus côté Bastiais et Ducrocq et Vincent échouaient sur un excellent Salles

En effectuant 4 changements en 2 minutes, le coach breton Stéphane Le Mignan donnait du sang neuf à son équipe. Une équipe qui se retrouvait réduite à 10 quelques minutes plus tard avec un logique carton rouge pour Moussiti-Oko, coupable d’une vilaine faute sur Keita (72e).

Pourtant réduits à 10 les thoniers ne lâchaient pas le morceau avec des tentatives de Etuin et Barès (75e) puis Celestine (79e).

Dommage qu’en fin de partie les Bastiais ne concrétisaient pas les nombreux contres par maladresse et précipitation restant ainsi sous la pression bretonne.

Dans les 5 minutes de temps additionnel, les Bretons obtenaient un bon coup franc à l’entrée de la surface e corse. Placide sortait le grand jeu et sur le contre les Bastiais gâchaient un ballon de but par Charbonnier qui se rachetait dans les secondes qui suivaient en inscrivant un joli but plein d’opportunisme qui libérait les bleus (90+4).