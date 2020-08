Le Sporting annonce la couleur face au Red Star (3-5)

Stade Bauer, Red Star : SC Bastia : (1-2)

Buts pour le Red Star : Durand (12e et 46e), Akassou (72e) sur penalty

Pour le Sporting : Schur (3e), Da Silva (23e et 50e), Guidi (61e), Robic (68e) sur penalty

Arbitre : Ahmed Taleb

Avertissements : Sainte-Luce (22e) et N 'Doye (41e et 60e) au Red Star

Exclusion : N'Doye



Red Star

Charruau, Labor, Sidibé, Daillet, Sivis, Sainte-Luce, Kouhou, N'Doye, Roye, Durand, Bizet



SC Bastia

Vincensini, Guidi, Bocognano, Le Cardinal, Schur puis Santelli (27e), Quemper, Guibert, Vincent, Ducrocq, Robic, Da Silva puis Salles-Lamonge (80e)





3 minutes : c'est le temps qu'il a fallu au Sporting de Bastia pour faire un entrée (remarquée) dans ce championnat National et celui qu'il a fallu à Guibert pour, au terme d'une belle remontée du terrain, servir Robic qui sans perdre de temps centrait pour Schur.

La suite, vous l'avez vue devant votre petit écran : une frappe du droit et le premier but des Corses dans cette compétition.



Mais le Red Star a lui, aussi du caractère.

En tout cas il n'a pas il n'a pas musardé et après une seconde tentative, avortée celle-là, de Robic, Durand mettait les deux équipes a égalité.

On jouait à ce moment-là la 11e minute à peine.



La joie du stade Bauer était, pourtant, de courte durée puisque Da Silva permettait au Sporting de reprendre l'avantage après 23 minutes de jeu.

Après une telle débauche d'efforts, plus rien ne devait être marqué jusqu'à la pause.



Mais le seconde période reprenait sur le même rythme avec cette fois le Red Star et Durand à la manœuvre dès la reprise. C'était l'égalisation audonienne qui redonnait espoir au stade Bauer.

Un espoir de courte durée puisque dans ce match complètement fou Da Silva, qui avait déjà redonné l'avantage au Sporting en première période, récidivait en inscrivant la 5e but de la soirée après 50 minutes de jeu.

Qu'allait, encore, nous réserver ce match décalé de la première journée ?

Bien malin celui qui aurait pu le dire à ce moment-là, même pas les nombreux supporters des "bleus" nombreux ce lundi soir à Bauer !



A l'heure de jeu la cause semblait entendue : en tout cas avec deux buts d'avance à la faveur d'un geste opportuniste de Guidi, le Sporting prenait le large face à un adversaire réduit à 10 après l'exclusion pour deux cartons jaunes de l'Audonien N'Doye.

Et ce n'était pas fini pour le Red Star qui buvaitle calice jusqu'à la lie en concédant un cinquième but de Robic sur penalty.

Celui transformé par Akassou, quelques minutes plus tard, pour le Red Star ne changeait rien à l'affaire : force restait au Sporting qui annonçait, ainsi, la couleur dès l'entame du championnat !